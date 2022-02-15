外媒報導，美國中情局和軍方已通知北約各會員國，俄羅斯最快恐在16日進攻烏克蘭。而美、俄兩強方才在日前進行雙邊首腦級電話會談卻毫無進展，加上美、英等11日已發布要求公民與非必要工作人員離開烏克蘭的通知，連台灣都呼籲國人避免前往烏克蘭，並建議在烏僑民儘速離開烏克蘭。各種看似利空消息不曾間斷，一場大戰看似已無法避免?

烏克蘭到底會不會打仗？兵法已經給出了答案。《孫子兵法•行軍篇》：「辭卑而益備者，進也；辭強而進驅者，退也。」從俄、烏雙方對戰爭的態度來看，雙方尚未走到非靠戰爭才能解決國內矛盾的局面。

以俄國而言，這場衝突的發生早在去年3月開始，俄在烏克蘭邊境陳兵10萬，聲稱要阻止烏克蘭加入北約。試問如俄羅斯真要動武，何須拖延一年?以俄烏雙方實力，俄軍絕對有把握做到進出自如舉兵必克，更何況烏克蘭根本還沒加入北約，何必顧忌美國與北約態度?

參照《孫子兵法•作戰篇》：「故兵聞拙速，未睹巧之久也。夫兵久而國利者，未之有也。」俄羅斯不會不知兵聞拙速的道理，戰爭時間長而對國家有利這種事，從來就沒有過。所謂「戰場上得不到的，談判桌上也別想得到」，反之，如果俄羅斯可以在談判桌上得到的東西，何必耗在戰場上?換言之，普丁不曾放棄用談判得到想要的東西，目前看來更有可能是有勢力從中作梗，不希望俄、烏坐下來談。

看看烏克蘭的態度。在美國聲稱俄羅斯可隨時侵烏的時間點後，烏克蘭總統澤倫斯基卻是一反常態的要美國提出何以是16日的證據，形成了烏克蘭「在吃麵」—拼命為衝突降溫，美國在「喊熱」—不斷製造、預告開戰緊張氛圍。從連烏克蘭自己都不想打仗證明加入北約的決心，而俄國也只想上談判桌的情況來看，要打起來談何容易?

上一個公然侵略聯合國會員主權國家的，是伊拉克併吞科威特。後果是換來聯合國自成立以來首次組成聯軍「教訓」伊拉克，如果沒有俄羅斯前身的蘇聯都投下贊成票，根本不可能成案。即便俄國在2014年入侵克里米亞與烏東南地區，都還要假裝不是自己動手，前者是通過公投「洗白」宣布獨立並隨後加入俄羅斯聯邦；後者則是自行宣布為頓涅茨克人民共和國及盧甘斯克人民共和國。

看看伊拉克的下場，試問此次如果在烏克蘭尚未正式加入北約就開打，就算俄國可動用五常否決權，但自失道義且助長侵略主權國家的不良歪風，絕對會對俄羅斯造成嚴重的後遺症，實在很難想像普丁會自己走進美國設下的圈套—侵入主權國家，讓美國後續可以師出有名的干預烏克蘭，還能挾烏克蘭以令北約諸國。

而且說穿了，烏克蘭應該看看科索沃。當年美國領導北約，未經聯合國安理會授權就逕行干預科索沃，當時的科索沃都還只是南斯拉夫的一個省，美國跟北約都甘冒干預主權國家內政與侵略的國際大不諱了，試問科索沃是北約成員嗎?連個國家都不是!所以加入北約真的有那麼重要嗎?烏克蘭總統心裡最清楚，不過就是為了國內政治需求炒作的假議題罷了。

此事好事者不少，連澳洲總理莫里森都藉故批評中國始終對烏克蘭邊境集結的俄軍保持「毛骨悚然的沉默」。試問澳洲總理，如果連澳洲的精神「宗主國」英國都早早表態，一旦戰爭爆發，有如正義之師的北約不可能派兵幫助烏克蘭。那麼遠在半個地球之外的中國，對烏克蘭問題又能有什麼幫助?如果俄羅斯真要殺雞取卵，中國也只能「尊重」並希望同是聯合國五常的俄羅斯自負後果不是?

同時澳洲也應該問問美國，為何在侵入主權國家領土、干預他國內政的紀錄上，完全是超前部署於俄羅斯之前?別忘了，美國在第二次入侵伊拉克之前，也說海珊握有毀滅性武器，結果什麼都沒有；美國也說新疆維吾爾有種族滅絕，結果根據調查新疆維吾爾族人口 10年增162萬。

烏克蘭危機是給台灣最大的機會教育，一旦兩岸發生衝突，各大國際安全組織跟主要國家可能的態度還有最大程度的介入會是如何?不妨參照各國對烏克蘭的態度。如果連一個被廣泛承認是主權國家且還是聯合國會員國的烏克蘭，都沒有辦法掙脫地緣政治困境的枷鎖，無法擁有具彈性的國家工具選項，則台灣政府是否還應該成天靠宣傳「重大外交突破、與X國史上關係最好的時刻」等政治話術，企圖麻醉蒙蔽人民，反而讓台灣走入地緣政治的死胡同裡呢?（作者為自由撰稿者）

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