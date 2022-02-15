我主要是研究美國精英階層的對華認知，會涉及到一些海外輿情，也是受「小粉紅」專家余亮的啟發，開始關注「小粉紅」的對立面。余亮有一個判斷我非常認同，他認為「小粉紅」的「同生態位」對手是「港獨」「台獨」青年。作為一個野生的青年文化觀察家，我想補充的是，「小粉紅」的對立面還有那些出沒在中文互聯網的「恨國黨」，包括「姨粉」（姨學愛好者）、「神友」（神奈川衝浪裡吧吧友，精日、精歐、精美）等。這些群體立場和「小粉紅」相反，而且熱衷於攻擊「小粉紅」。作為「小粉紅」真正的對手，不妨把他們稱之為「小粉黑」。

「小粉黑」和「小粉紅」一樣，都是互聯網原住民，身上互聯網世代的特徵非常明顯，最典型的就是年輕化、技術化、組織化和國際化。「小粉紅」情況大家都很清楚，具體分析時我會多講一些「小粉黑」。

「小」就是年輕。從他們的網路日常用語就可以看出，用的都是一些中老年人看不懂的詞彙。「小粉紅」的用詞用語很多已經出圈，中老年人可能還會知道一些，但對「小粉黑」的詞彙估計完全是視覺盲區。比如「港獨」青年yygq（陰陽怪氣）稱大陸是「強國人」，「神友」天天喊著run去北歐（認為國內不好，要跑路去北歐，注意一定要讀成「潤」去北歐）。年齡大一點的人，根本就看不懂「小粉黑」在說啥。

年輕的另一個表現就是喜歡kuso（惡搞）。「小粉黑」的惡搞對中老年人來說，更是天書。同樣是抹黑中國，能不能get到惡搞的笑點，是區分「小粉黑」和「老粉黑」的關鍵。比如2020年3月，「小粉黑」在Twitter上發起「含淚回歸體」惡搞行動，模仿留學生的語氣，用統一模板發「……國疫情已經失控……無數患者死在家裡……太可怕了。我已訂好回國機票，關鍵時刻還是得集中力量辦大事呀」。這場惡搞行動被方舟子等「老粉黑」信以為真，還以為自己抓到了「大外宣」的證據。上當的還有「自由亞洲電台」等大批號稱「追求真相」的反華先鋒。結果這幫不懂互聯網文化的中老年人遭到了「小粉黑」的無情嘲諷。

技術化指的是有一定的技術含量和技術門檻。不管是「小粉紅」還是「小粉黑」，大都熟悉各種流行的互聯網軟體，甚至新興的互聯網技術。有大陸背景的「小粉黑」更是精通各種規避網路監管的工具，比如匿名上網的洋蔥瀏覽器（Tor）。「小粉黑」還喜歡聚集在一些強調私密性、安全性的海外交流平台上。相互之間的溝通也主要是用各種端到端加密的開源軟體（只有參與通訊的使用者可以讀取資訊的通信系統）。值得一提的是，他們用的很多所謂的網路自由軟件，背後都有美國開放科技基金（OTF）的支持。

另外，「小粉黑」看不上那些漏洞百出、毫無技術含量的反華謠言。向大陸開展文宣時，非常強調相關信息的真實性。他們往往是通過放大某些事實的負面效應來帶節奏。就算是造謠，「真實感」也越來越強。比如最早造謠「新冠病毒是人工合成」的，用的所謂的「證據」就來自於國內專家發表的英文論文。

組織化簡單來說就是有策略、有行動。從帝吧出征到飯圈女孩守護阿中哥哥，「小粉紅」的組織能力已經人所共知。「小粉黑」中的「港獨」「台獨」青年本身就是高度組織化的群體。面對大陸，他們線下的組織能力發揮不了作用，只能暗搓搓地搞一些線上行動。在各類文宣行動中，「小粉黑」已經呈現出了一定的組織性（不排除有反華勢力的運作）。有內部分工和行動流程，有成員招募。有人專門負責收集資料，有人專門負責製圖、做表情包，甚至有詳細的沖塔指南。在海外網路社區中還有各種公開或私密的群組，交流文宣經驗。

國際化在「小粉紅」身上已經有所體現，一出國就愛國，很多留學生都是「小粉紅」，而且還有一些外籍「小粉紅」。相比而言，「小粉黑」的國際化程度更高。「小粉黑」本身就有大量「港獨」「台獨」青年和在海外的「恨國黨」。這兩年開始明顯往東南亞擴散。最典型的例子就是2020年「港獨」「台獨」青年和泰國網民組成的「奶茶聯盟」，後來又拉了一些緬甸年輕人入伙。一開始是大搞反華文宣，後來從網路走上街頭，配合美國製造湄公河版「南海爭端」的企圖，組織「停止湄公河大壩」活動來攻擊中國。「奶茶聯盟」一週年的時候，Twitter還推出了專門的表情符號以示支持。

「小粉黑」的重點文宣對象是大陸青少年，尤其喜歡吹噓對「小粉紅」的攻擊。只要看到一例「粉轉黑」，他們就會超級興奮。在文宣上，可以說「小粉黑」有技術、有策略，還有所謂的理論。

前面也提到過，互聯網世代文宣有技術門檻。青年文宣戰往往是meme（迷因）大戰，圖片、漫畫、表情包、段子、梗，短視頻、音樂都是文宣戰的武器。沒點技術水平，也造不出這些。「小粉紅」就造過很多「愛國也要萌萌噠」的meme，比如「我就喜歡你看不慣我，但又不得不和我一起建設社會主義」表情包。

在meme大戰上，「小粉黑」也不甘示弱，製作了大量辱華meme。技術含量再高一點就是製作各類辱華視頻、音樂，甚至遊戲。比如某馬來西亞歌手寫歌攻擊中國，受到「小粉黑」追捧，後來還被台灣某地奉為城市代言人。再比如台灣「小粉黑」團隊還開發了面向年輕人的反共反華桌游。

「小粉黑」的文宣還有明確的策略，那就是利用大陸已有的一些民眾情緒來搞事情。比如用所謂的「言論自由」思想來否定網路監管，用人性自私論來解構我們的意識形態。

除了這些正向利用外，還有反向利用。比如假裝成「小粉紅」攻擊愛國青年。有愛國青年遇到人生意外，網上求助，「小粉黑」跑去yygq說祖國母親一定會幫助你。再比如冒充極端民族主義者，煽動排外情緒。對不明真相的網友，「小粉黑」玩得一手「低級紅」「高級黑」，還有就是發些諷刺挖苦的「翻車新聞」。對喜歡講「定體問」的網友，則是積極傳播各種規避網路監管的工具。

加速主義是「小粉黑」最知名的理論。所謂的加速主義和很多年前某些極端自由派叫囂的「腐敗亡黨論」一樣。當時的論調是，既然只有腐敗才能亡黨，那就加速把體制往更腐敗的方向上推。

「小粉黑」的加速主義分對內加速和對外加速。對內加速是不斷推動各種監管升級，讓普通人越來越感到不方便。最典型的就是濫用各種舉報。比如前段時間瘋狂舉報海外遊戲辱華，讓愛打這些遊戲的「小粉紅」沒遊戲可打。用他們的話來說，就是讓「小粉紅」嘗嘗社會主義的鐵拳。對外加速是不斷推動國外的對華敵對情緒。比如把大陸的極端言論翻譯成英語，到Facebook、Twitter等上去廣泛傳播。「小粉黑」非常歡迎「戰狼」言論，認為是在反向加速。

總的來說，和「小粉黑」的對戰中「小粉紅」佔據上風，但也有過受挫的情況。比如2019年帝吧出征，主要成員個人隱私被「港獨」青年曝光，導致活動一度暫停。2020年，中泰網友meme大戰，「港獨」「台獨」青年也加入其中，最後「小粉紅」鎩羽而歸。可以說「小粉紅」也面臨著不少挑戰。

一是「同生態位」對手的衝擊。「小粉紅」的玩法「小粉黑」也會，meme的能力也很強。不可能再有過去吊打「公知帶路黨」那樣的降維打擊。「神友」和「兔友」的互掐中，「兔友」也沒有絕對優勢。二是容易被「小粉黑」引戰到特定的飯圈、極端女拳群體等，不斷被故意製造出各種對手，陷入無休止的罵戰之中。

三是來自內部的挑戰。一些「小粉紅」人均馬克思，言必稱教員。對國家前途充滿信心，但對個人前途並不樂觀，遇到內卷就躺平。這一點也經常被「小粉黑」拿來大做文章，說「兔友」一畢業進社會就會變成「神友」。確實也不排除一些人「粉轉黑」。

歷史上也有類似的例子。比如1960年代美國有不少年輕的粉紅「中國通」（pink professor），後來價值觀崩塌，一下子從親華派變成反華派。但總的來說，「小粉紅」韌性比較強。傳播學有一個著名的免疫論，說的是接觸過負面信息的人，比只接觸正面信息的人，更能抵禦反面宣傳。「小粉紅」是在戰鬥中成長起來的群體。「小粉黑」的文宣也是在幫「小粉紅」接種負面信息的疫苗。想讓「小粉紅」轉黑也並不容易。

當然，離開校園的「小粉紅」不可能一直一帆風順，甚至還可能遭受社會的毒打。內卷在短時間裡也很難有根本性的改變。大國敘事和個體敘事之間存在的縫隙，才是「小粉紅」最大的挑戰。比較樂觀的是，有一些「小粉紅」既不內卷也不躺平，比如去非洲修水電站的曹大佐。只要填補好這個縫隙，「小粉紅」就會迸發出更強的戰鬥力。到時候，青年文宣戰的重點就不會再是武德充沛的互懟，而是把「小粉黑」變成「小粉紅」。（作者為上海社會科學院世界中國學研究所助理研究員）

（本文來源觀察者網，授權中時新聞網刊登）

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