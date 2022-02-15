如果時光倒流，我才剛進台大，就讀政治系、法律系或社會學系等非理工科系，我會這麼想：未來如果要出人頭地，不需要什麼專長就能混口飯吃，搞張長期飯票，我的首要任務，一定會盡全力去競選學生會主席！

根據過去20多年來的紀錄，歷屆台大學生會主席，九成都會被民進黨吸收，畢業後加入民進黨，口才好的，出任民進黨的議員或立委，口才差點的，到府院黨擔任公職！

我會努力向台大同系同學、高中校友會、中小學同學會拉票，到各社團拉關係，熱心參與各種社會活動、抗議活動、農運、學運等。由於台大學生會投票率一向只有個位數字，所以只要能從校園中拉到1%左右的同學來投我一票，我就有極高的機會當選學生會主席！

一旦當選，我立刻向民進黨青年黨部申請入黨。這樣，大學四年，小英基金會一定會開始注意到我這個學生會長的存在，等於在民進黨黨部先掛了號。

等到我一畢業，我都無需去辛苦找個正式工作去打工，只要立刻找個綠營立委議員去擔任低薪甚至無薪助理，然後申請參加凱達格蘭學校，去接受黨工的思想訓練。這樣，我相信我在畢業後短短幾年，就能在民進黨黨部的支持與金援下，參加里長、議員、立委的選舉，或者讓黨部或小英基金會送我到小英的母校倫敦大學去留學。從此政治前途無量，30歲左右肯定就能賺進人生第一桶金。

我想這應該就是當今就讀冷門科系的台大學生，畢業後最容易踏上的登龍之路！

如今我無私的與學弟妹們分享：如果將來想要成為高嘉瑜、林飛帆、高閔琳等第二，就照我的建議方法來做，保證一定成功！更何況今後七都的市長候選人都由黨主席圈選指派，只要能讓小英注意到你的存在，那麼未來必然前途似錦。

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