報載台北市立成功高中從本學期開始，不只取消早自習，更要廢除朝會升旗，學生每天在上午8時10分前到校即可。建中學生大喊羨慕，希望學生代表向建中提案跟進。就連淡江大學教授柯志恩也表示絕對支持，她認為畢竟這還是回應到小孩子自主能力。台灣青年民主協會則指出，教育部只要開放「早自習全面讓學生自由參與」即可。

上述議題已引起極大的迴響及討論，支持者認為目前國高中生通常在7時30分前到校，以參加早自習，造成普遍睡眠不足，上課常打瞌睡，不如延後上課時間。也有家長表示反對，認為會打亂家庭的作息時間，也將使學生會變得懶散；畢竟許多中小學生起床，還需要父母催促。

筆者對於成功中學的作法，深深地認為不可取。首先以升旗而言，國旗是一個國家最主要的象徵與標誌，懸掛著的國旗也代表了國家的主權。因此在政府機關、學校、軍隊和企業都會升上國旗；每遇到特殊的紀念日，也會在大門口懸掛國旗。

莊嚴、肅穆、簡單、隆重的學校升旗典禮，旨在激發學生愛國情操，培養學生敬愛國旗進而忠愛國家；升旗典禮自然也是教育的一環，還是一種禮儀。升旗典禮的程序，像是國小學生由教室排成縱隊，依序配合音樂行進，步伐整齊、抬頭挺胸的走進操場，也是在訓練學生循規蹈矩及團隊精神。加上高唱國歌，整齊宏亮的歌聲，也可喚起學生即將上課的精神。

其次，民進黨執政以來所推動的教育改革，「108課綱」調整國文課教授文言文、白話文的比例，大幅縮減文言文篇數；今年初「台大學生會」更於公聽會提出「國文不具共同必修課正當性」訴求，要將目前大學國文共同必修課程轉型。這些改革已使我們的青年學子的智育日趨弱化，在如此教育內容之下，將剝奪學生對於古文了解的機會，也失去了對古詩詞之美的體會。

有許多學者將這些改革，形容猶如當年大陸文化大革命的「破四舊、立四新」。文革在大陸已被定性是一場文化的「大浩劫」，尤其文字的簡化已到了無法彌補的後果，讓人感覺到台灣正走上大陸的老路。不過現在大陸學生的國文程度，在國家正確教育政策與方針之下，絕對要比台灣學生強上許多。

以筆者多年的教學經驗，取消升旗及早自習，甚至可研究將早上開課時間往後延，讓學生能有多些時間睡覺，恐怕只是過於理想化及想當然耳。首先，現在青年學子自動自發和自律的精神甚差，也許像建國高中或成功高中這些學生成績優異的學生，他們自我管理和自我約束的習慣較佳；但對於其他管理鬆散的學校，情況將會大不相同。

多年以來，筆者對於任教大學的班級，一向是秉持「嚴管善教」原則，而「學習態度」也列為重要的評分衡量。首先就是上課絕對不容許遲到早退，我會從開學的第一周上課開始，即在教室入口放上一張「遲到簽名表」，上面有到課時間、學號及姓名；通常第一周遲到的學生不少，但第二周起即大幅改善，甚至沒有學生遲到。因為我會在第一周上課結束前宣布，「今天遲到的學生，若下周起不再遲到，則不列入扣分名單」。

更為「誇張」的是，筆者會指定學生代表，上下課時都要喊「英語口令」，起立向老師敬禮問安，一至四年級都一樣；並告訴學生這是學生應有的禮貌，另外就是要學生打起精神、關掉手機及專心聽講。迄今沒有學生表示反對或向我抗議，甚至有學生在學期結束時，在「學習回饋」意見中，要我「一定要將此一管理方式保持下去，如此才能使學生受益更多」，知道此情的家長也都表示讚許。

沒有人會否認，我們青年學子的自動自發精神不佳，其被動的態度與不良習慣必須加以約束與規範。我也在學校開學前的「教學研討會」中，常常向與會老師們提出「沒有管不好的學生，只有不願管學生的老師」看法。不過在教改所實施的「教學評量」(學生給老師打成績)制度下，願意嚴格管教學生的老師已經不多，而筆者的教學方式，已經可說是「瀕臨絕種的老師」。

日前時代力量不分區立委王婉諭提出「外祖父母也一樣可稱為祖父母」的簡化說法，立即招致各方批評，讓她不得不提出解釋。教材中大幅刪減古文，甚至免去國文課為大學主修課程，以及取消升旗及早自習，又何嘗不是「簡化」的作法。君不見我們的年青人將一家餐廳、一所大學、一棟大樓等等，一律簡化成「一間」取代；一輛汽車、一艘漁船、一列火車，都用「一台」稱之，殊不知中文的數量都有不同的單位名稱。

「一日之計在於晨」及「早睡早起身體好」絕對有其道理，尤其是針對青年學子。上述各種修訂、調整或簡化的作法，正如許多人所說，「年輕一代的腦袋已經是愈來愈簡單了」！（作者為大學英文講師）

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