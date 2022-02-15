農曆大過年，媒體天天嚷嚷烏克蘭要打仗了。美國不斷放話，從普丁準備3天內出兵，再放到1星期出兵，再放到最快幾天內。好笑的是，美、英媒體跟著搖旗吶喊，近乎搖擺狗。所以還是回到基本面來觀察吧。

基本面是利益。設想，如果俄羅斯發動戰爭，美國就有理由發動歐盟諸國一起抵制，然後，北溪二號的天然氣管道就停擺了。也就是說，德國無法從俄國取得便宜而供應無虞的天然氣，俄國少了賣天然氣的收益，並只好繼續繞道烏克蘭去輸出天然氣（目前即是如此）。但烏克蘭的政局看來已親美到近乎聽命，繞過那裡，依舊受制於人。所以，從俄國與德國、歐洲國家的角度看，當然不希望能源供應受制於人。

但從美國的利益著眼，景觀就不同了。德、法一旦與俄羅斯直接建好關係，天然氣供應利益相通，這當然不利於美國能源產業。說白了，二戰後的北約受制於美國，無論武器發展與戰略部署幾乎都依賴於美國，歐洲的德、法兩國早已不耐當美國小弟，更何況歐盟成立後，想建立歐洲的主體性。如今能源若能有所開展，擺脫冷戰的美俄對立格局，在美俄間搞平衡，自成第三勢力，才是歐盟的戰略。加之美國在阿富汗退兵的亂象殘局，更加不可信賴，此時豈不是最好的自主自立的時機？

美國戰略智庫何等聰明，當然看得清楚這種企圖，所以要想方設法搞破壞。而烏克蘭，便是歐洲與俄羅斯的那一根軟肋。讓烏克蘭鬧事，把部隊拉去邊境，挑釁普丁，把邊境衝突升高，等到普丁真的布兵邊境，烏克蘭外資大量撤出，經濟瀕臨崩潰，烏克蘭知道大事不妙，想收手卻來不及了。美國繼續製造這個世界危局。

問題很清楚，仗如果打起來，俄國、歐盟、烏克蘭，誰都不利。俄國沒了天然氣的銷售利益（這就是美國的企圖，可以削弱俄國經濟），歐盟也沒有便宜能源，更不能自主自立，能源回頭還要靠美國的供應。而歐洲若變成戰場，美國只出兵8千，還只是防守在歐洲，不敢進軍烏克蘭，能跟10萬大軍的俄國打仗嗎？就算美國把駐在歐洲的所有軍隊都拉過來，有幾萬人，但戰場開在歐洲旁邊，歐洲不會受戰火延燒嗎？歐元不跌才怪！任何一個冷靜的歐洲人都知道，自己會變成美國的戰略犧牲品。

所以，德、法兩國都努力斡旋，那麼聰明的三國領導人，相信彼此都心知肚明，如果發動戰爭，最後得利的是誰？是誰想發動戰爭？站在歐洲與俄國的立場該如抉擇最有利？

真正希望戰爭打起來的，是美國。但美國不能直接出手，因為俄羅斯可沒有對美國動手，美國沒有理由出手。他只能不斷喊話烏克蘭說：你去打，別怕，我賣武器給你。至於把烏克蘭陷入戰火，把經過烏克蘭的天然氣管道全都打爛，烏克蘭陷入死境，那已是烏克蘭自家的事了。就算俄羅斯重占烏克蘭，也要讓他拿回一個破破爛爛的國土，烽火連天，人心難平的社會。相對地，遠在天邊的美國坐收漁翁之利，繼續當世界老大。

如果你是普丁，要怎麼辦？當然不希望上美國的當，然而，他會不會將計就計，把邊境衝突繼續延續下去，看美國這種「狼來了」的把戲可以喊多久？這種僵持拉得越久，美國代價越大。畢竟，俄國只是把駐軍拉到邊境，成本固定，而美國卻是把軍隊拉去國外，成本太高，耗得愈長，國力消耗愈大。普丁是以逸待勞，何必著急？

這種布局，像不像台灣？美國把航母開來南海，鼓動台灣反中抗中，向中國挑釁，然後，賣更多武器，鼓動台海戰爭。如果有一天，中共要武力犯台，美國一樣不會出兵，他會增加幾千個軍人，去駐在日本、琉球、菲律賓，然後不斷宣告中共要武力犯台，要世界抵制。那時台灣已回不了頭。

這就是烏克蘭的啟示錄，這才是台灣今後要好好思考的課題！

農曆的鞭炮聲中，遠方戰爭的炮火就遙遙傳來。戰火是不以和平願望為轉移的，而是利益，現在就看美、俄、歐這一局怎麼玩下去了。至於烏克蘭，戰火的中心卻變成最小的棋子，任人操弄，多麼悲哀！

（作者為作家）