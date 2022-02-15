大陸知名涉台學者、上海東亞研究所前所長章念馳在《中國評論》發表專文〈中國的歷史使命與台灣問題〉，認為大陸對台工作的當務之急是要建立一部「統一法」，想清楚怎麼「和統」與怎麼「武統」。他也指出，不管「和統」或「武統」要做到三點：一、統一要能使國家更繁榮富強，有助於民族振興；二、統一要讓被統一一方心悅人服，得到更多實惠與利益；三、統一要得到國際社會理解、同情、支持、安心，而不是焦慮與害怕。他甚至表示，日後大陸的飛機可能會飛越台北上空，「即便引起擦槍走火，我們還是要不停飛越，與當年炮擊金門一樣，宣示台澎金馬都是中國的一部分。」

1月25日，我在本欄目發表〈二十大將提統一後治台藍圖〉一文，指出「未來5年，2023至2027年，台海關鍵時刻已迎面而來。」現在看來，輪廓益發清楚了些。

2019年1月2日，中共領導人習近平首度提出「兩制台灣方案」；兩年多之後，2021年底，中共19屆六中全會正式提出《新時代黨解決台灣問題的總體方略》。章念馳提出的「統一法」，必須與這兩個概念擺在一起看，才能明白北京當局當下的對台政策邏輯與策略布局。

針對如何解決台灣問題，大陸當局曾在2005年全國人大通過《反分裂國家法》，全條文共10條，核心重點在第8條，宣示若出現台獨事實或事變，國家得採取非和平手段捍衛國家主權和領土完整。很清楚，《反分裂法》的旨意與目的是「反分裂」或「反台獨」，但如果台灣當局從不宣示台獨，卻搞實質台獨或堅持反對統一，這部《反分裂國家法》看來就無用「武」之地，一如當前的形勢，這是近年來大陸「和統已無望，只好讓位於武統」論迅速升高的背景。對於這樣的論點，章念馳認為「這是天下的謬論」，因為這跟習近平要求的「盡一切手段與盡一切努力維護和統」，是有很有距離的。

那又該怎麼辦呢？章念馳這就點到了要害：「和統的核心就是與台灣同胞共同制定一國兩制台灣方案」，但誰都看得清楚的現實是，台灣當局不會理會所謂的「兩制台灣方案」，更不用說「共同制定」了。這一點，北京方面當然也了然於胸，所以作為第一步，先自己研究，完成大陸版的「兩制台灣方案」，經過3年，相信不但有譜而且已接近成熟，這從最近釋放出的一些信息可見一斑：如兩岸統一後台灣選舉可以照樣進行，但支持台獨的政黨及人士不能參選；又如統一後台灣的財政收入可全部用於改善民生。

可以想像，再接下來今年年底中共二十大中極有可能提出的對台「總體方略」中，將會針對解決台灣問題的「程序」做出策略性部署，例如：一、對台灣當局提出「和統」呼籲（即共商「兩制台灣方案」），要求剋期展開並完成談判；二、如未能如期展開或雖談判而破裂，則「還得武統」。凡此，也即是章念馳所謂的「講清楚怎麼和統與怎麼武統」。講清楚的意思，就是要建立一部「統一法」。所以，「統一法」與「兩制台灣方案」都是《新時代黨解決台灣問題的總體方略》的有機組成部分，三者是三位一體的。