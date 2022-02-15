美國總統拜登和俄羅斯總統普丁再次通話，但顯然雙方還是難以取得共識，看來烏克蘭局勢真的進入了戰爭爆發的最後關頭。對俄羅斯來說，動員了近十四萬大軍，大動作地捍衛國家主權，倘若空手而歸，普丁面子上實在掛不住，而拜登使盡全力把西方國家綁在一起，發出嚴厲的警告，如果擋不住軍事行動，賠上的代價只怕比普丁還多。兩強最後的心理戰如何發展，全世界都在關注，而台灣應該仔細觀察的，是美國到底願意為盟友做些什麼？

面對普丁，拜登不退讓的立場雖然很堅定，但是除了外交手段、高喊經濟制裁之外，始終沒有要用更強勢的軍事行動威嚇俄羅斯。一部分的原因是因為現在的美國，能夠分配給友邦的資源相當有限。後疫情時代美國的通貨膨脹創下四十年來新高，物價高漲讓美國民眾不想理會他國事務。近期民調顯示，只有百分之十一的美國人認為應該要支持烏克蘭。拜登從自己家裡拿不出法寶，只好努力尋求盟友合作，可是盟友也看得出美國自顧不暇。北約最強大的法國和德國都有各自的盤算，法國總統馬克宏剩下兩個月就要爭取連任，深怕歐洲出現戰爭會影響自己在歐盟的領導角色，所以積極介入斡旋，甚至呼籲西方盟友要理解俄國的要求，希望普丁願意賣個面子。而德國總理蕭茲剛剛上任，連位子都還沒坐熱，就被拜登硬拉近朋友圈，反客為主，把德國用來降低能源價格的北溪二號管線，拿來當成經濟制裁俄國的籌碼。蕭茲一方面要表現德國與西方民主國家站在一起，另一方面又要安撫德國超過半數人民希望北溪二號趕快運作的期待。啞巴吃黃蓮，只好親自求見普丁試圖為降低衝突做最後努力。美國與歐洲國家表面上站在一起支持烏克蘭，但其實大家心裡都很清楚，如果能夠端上談判桌的強硬表態，都擋不住俄羅斯，只要開戰，不論規模大小，都會等於美國所謂的民主陣線，在俄羅斯的計算之中，已非承擔不了的威脅。如果拜登不願或是不能用軍事手段快速反擊，美國面對的就不會只是拜登顏面無光，而會是全球將正式脫離美國超強的想像。

事實上，過去幾個月來，許多智庫學者都在討論烏克蘭的處境，是不是與台灣有相似之處。雖然很多人都說烏克蘭不是台灣，試圖強調台灣對美國比烏克蘭更重要，希望大家能安心。毫無疑問，台灣在經貿和戰略的關係上，確實與美國有更多的共同利益，所以美國就算沒辦法守護烏克蘭，也不能推斷美國是否絕對不會捍衛台灣。不過，從庫德族到阿富汗，再到現在的烏克蘭，台灣難道可以完全無視國際政治中曾經發生過的現實？人人都說台灣有半導體產業，台積電是護國神山，所以全世界都會協助台灣。可是大家是否真的相信，世界沒了台灣的晶片就完全不能運作？別忘了，台灣就算是世界第一，但世界總也還有第二名隨時等著遞補出場。

政治人物和媒體試圖強調台灣的優勢，但沒有看見台灣第一的宣傳力道，已逐漸強大到偏離現實。在國內自信心爆棚，但是出了國，卻發現原來跟世界的差距如此之大。經濟學人把台灣的民主程度排在世界第八，瑞士，荷蘭，加拿大，以及召開民主峰會的美國，在這份排名中的民主程度都不如台灣。我們樂見台灣民主被看見，可是捫心自問，難道真的不覺得台灣要努力的空間比這些國家還多？沒人希望發生戰爭，但是看到烏克蘭人民在戰爭隨時爆發當中生活的緊張感，以及美國對烏克蘭有限的協助，也許台灣可以試著開始反思，不用美化過的濾鏡看待國際局勢，我們究竟距離現實有多遠？（作者為美國德州Sam Houston州立大學政治系助理教授）

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