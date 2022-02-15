2月12日中共計有運-8反潛機1架、殲-11機1架、殲-16機3架進入我西南國際空域防空識別區，其中3架殲-16戰機鄰近我東沙島。期間，有軍事迷記錄到我空軍廣播驅離共機時，誤指對方「已進入我領空」，要求其立即迴轉脫離。惟我國防部回應所謂的「口誤」並不是事實。近來國內媒體，對於中共軍機、民用機是否已進入我「領空」，處理程序迭有爭議，引發熱烈討論。

2月5日才剛發生馬祖東引居民指稱，有不明飛機由西往東、低空快速經過東引島上空往外海飛。東引指揮部經比對分析研判為「民用型定翼雙槳飛行器」。惟有軍事迷依據民眾提供監視器所拍攝之不清晰影像，研判疑似「中共殲六無人機」。是民用機或是軍機，軍方處理方式差很大。

首先，東引指揮部能夠確認為「民用型定翼雙槳飛行器」、「運12」機，此應該是地區防務人員「目視」來源。相較，專家與軍事迷經過不清晰的影像比對出，疑似為「中共殲六無人機」。在此兩種情況下，當以目視情資為主，除非有其他佐證或者是更清晰的影像資料、通信廣播等，方能夠推翻前者。

媒體報導「我軍沒有第一時間做相關處理，因為航管和戰管認為這是一個雜波干擾，但其實可以看到共機在飛的時候，故意往我雷達盲區飛，所以相關軌跡才會被國軍認為是雷達波的干擾，手動刪除後也沒有再繼續向上級呈報」。其實，媒體這樣披露，對岸如有壞心眼，將可依據當天運12機的飛行路徑，推斷那段航線是我雷達盲區，軍方不打自招令人傻眼，國防部未來應嚴加謹慎發布這類敏感訊息。

再者，雖然專家指稱中共可能利用民航機測試我東引空防；惟當時，亦有國際媒體同時報導俄羅斯在烏克蘭邊境演習期間，有可能利用12架蘇聯時代的安2（An-2）雙翼飛機做餌，引誘烏克蘭防空系統暴露位置，近距離編隊飛過演習區域。兩者異曲同工，亦容易引人聯想。

個人認為東引防區第一時間已經目視研判為「民用型飛行器」，傳統對空防砲部隊應已嚴密警戒。對於中共「民航機」短暫進入東引領空，沒有立即進入接戰程序，開啟地區防空、射控雷達、防空飛彈備戰攔截，引發兩岸軍事衝突，反而處置得宜。至於雷達的問題，以及目視辨識的加強等，面對服役年限減少與專業能力可能不足的情況下，國軍內部必須有一套長期在職訓練計畫以及聯合情監偵與作戰流程。

其次，有關我方空軍廣播稱共機「已進入我東沙島領空」的問題，個人認為是單純的「口誤」。這方面源於長期以來我政府在不修正我防空識別區的範圍，且不依據國際法的規定，將正確的「領空（海）」是12海里海空域規定告訴民眾，甚至國軍必須依據國際法的規定，升空前往進行識別、跟監的同時，不是向在我防空識別區內（國際空域、12海里以外）的他國軍機提出「我領空」（12海里以內）字眼。因為，此舉就將這所謂「台灣防空識別區」進行軍機、軍艦查證的海空域、台灣西南國際空域，我主權「領空（海）」擴大化。

此次東沙島爭點在於共機飛行路徑「精準」介於我防空識別區之外，但也未飛越東沙領空；共軍不斷測試我國防部空防反應的意味濃厚；日後若中共軍機再測試我太平島「領空」，以2012年國際仲裁法院界定是「礁」不是「島」的爭議將浮出檯面，這可是關係著我國領空、領海，主權行使鞭長莫及的大問題，我國防部亦需超前部署為宜，否則恐啞巴吃黃連有苦說不出了。

最後，空軍相較於海軍、陸軍接戰來說，是分秒必爭，在狀況緊急時，難免有口誤，媒體與輿論無需太過苛責，畢竟近來兩岸政府溝通管道中斷，再加上美、日等國不時搧風點火，使得國軍的戰備任務與壓力倍增。國人應為勞苦功高、犧牲奉獻的國軍弟兄加油。

（作者為文化大學國發所博士候選人）

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