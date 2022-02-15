圖片為Google Maps截圖

日前大陸一架民用小飛機闖入東引上空，軍方第一時間的處置未能讓民眾滿意，少數專家、名嘴挖苦軍方是螺絲掉滿地。據報導，國防部長邱國正已指示研擬一套SOP作業方式，讓外島因應此種新情勢。的確，此事客觀的檢討和建設性地改進是絕對需要的。

其實要構成密不透風的雷達防情網是不太可能的，這種單架的小型機被偵測到的機率不高，當然以後的無人機更難偵測。通常雷達傳導效應、氣象、雲層等造成諸多雜波，操作手經常會憑經驗刪除一些回跡不清不穩的信號，因此很多雷達的目標篩選改用數位化全自動運作，但選擇是或不是目標的系統門檻還是由人來決定，門檻訂的低，目標不易失落，但很多雜波會混入造成偽警率過高，增加後續處理的問題；門檻訂的高，固然不會有偽警率過高的問題，但相對地，對這種單架式目標和無人機就不能保證可偵測到了。

曾擔任過參謀本部作戰次長的吳斯懷立委認為，共機飛掠東引，凸顯國軍「平時突發狀況應變處置規定」、「戰備規定」及「接戰規則」已無法適應外島空防需求。我認為在當前非戰非和的灰色時期，很多狀況不能繼續沿用敵我分明的二分法。畢竟有人一直慫恿台灣充當海峽衝突的「點火者」，但即使先開火者僅開一槍，卻極可能造成整個西太平洋的滔天戰火。

其實真正的錯不在外島應變不作為，他們也提高防空警戒了，防空火炮也指向天空了，然後還要他們做什麼？問題在「接戰規則」（ROE）上，它的效力是超越所有規定與戰術、作戰原則的，在「絕不能開第一槍，即使是反擊也要經核准！」的軍令下，像某些立委主張「只要越界，直接擊落」，誰敢做？

此次的問題就出在這裡，如果已經監視到是目標，此時應立即交外島的防情監視中心並轉地區處理，絕非私下刪除。這就不得不提到未來各戰區的地區防空作戰了，要知道美國長時間拒絕出售單兵式「刺針飛彈」給我陸軍，最主要原因在於戰管與誤擊。 當我空軍戰機在海峽奮戰九死一生後，急著回基地整補或搶修，此時極可能被友軍的單兵式「刺針飛彈」誤擊。戰區指揮官憑著空作部的共同性作戰全景及分配之目標接戰，絕不能依武器本身雷達的偵搜而發射。問題是所有的軍官都未受過防空作戰的教訓，這個環節極易出錯。

軍方不要出了問題就慌了手腳，要增派一些單位至外島加強對空防衛，可是人呢？本島防務已捉襟見肘，處處缺人，兵力規模的問題早晚得面對的。至於國防部智庫有專家建議在南部高山再建一座如樂山的遠程雷達站，用偵測3千公里的反彈道飛彈的雷達來提升效果。但外島只需30～40海里的防空監視，而且我們的威脅是東風-11近程導彈，這種建議是不是太過了？

（作者為海軍退役中將）