外交部證實，近日立陶宛牛肉等農產品遭中國大陸禁止進口，正在尋求台灣收購的機會。外交部表示，將會大力協助立國，因此已將立陶宛各類農產品進口相關事宜，轉交農委會及衛福部，若有進一步訊息，外交部將很「樂意」向國人報告。

自2021年11月18日我「駐立陶宛台灣代表處」在立陶宛首都維爾紐斯掛牌後，大陸對立陶宛就展開各項反制，除雙方外交關係陷入冰點外，立陶宛有多項產品遭到大陸抵制，蔡政府則立即表示將會積極採購。

今年1月分，蔡政府才剛以相當於大陸售價4倍的價格購入2萬餘瓶立陶宛深色蘭姆酒，並以所謂「民主蘭姆酒」強勢向國人推銷。不料，立陶宛馬上又來推銷牛肉等各類農產品，而外交部則是一副來者不拒、有求必應的模樣。

事實上，為了在立陶宛設處，台灣已付出巨額代價：國發會承諾將設立2億美元的「台灣中東歐投資基金」投資立陶宛產業，以及10億美元的融資基金；國發會主委龔明鑫還強調，台、立雙方將建立長期合作關係。

蔡政府豪擲12億美元，合計近台幣335億元，除了換來立陶宛挺台議員馬爾德基斯在推特上刷了一整排鳳梨表示慶祝之外，還換來立國政治人物對台反反覆覆、親疏不定的態度。一會兒是立陶宛外交部長藍斯柏吉斯強調，台灣代表處名稱絕不會更改，一會兒又是立陶宛總統瑙塞達說以台灣為名設立代表處是個錯誤，向其內閣喊話呼籲修改，以化解立陶宛與中國大陸之間的爭端云云。

台灣就這樣被人口僅280萬、出口總值不到台灣0.82%的立陶宛給玩弄於股掌之間，然後還有買不完的「民主產品」。不過就是設立一個代表處，台灣當立陶宛的冤大頭，到底有完沒完？