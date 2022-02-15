日前「時代力量」立委王婉諭表示，為消除台灣社會的「性別歧視」，未來台灣社會不用再分內外！爸爸的爸媽？媽媽的爸媽？都是阿公阿嬤、祖父祖母了！」

此話一出，引發各界討論與譁然，許多人不解，為何需要針對外公外婆的稱謂進行調整？為何外公外婆的「外字」有歧視的嫌疑？本文認為，親屬的稱謂與文化有其關聯性，無論個人是否願意支持/喜歡「中華文化」，台灣若要對於自身文化的根與種子進行改變，這不但是破壞社會長期的「規範」，更會讓社會長年的文化根基遭到挑戰。

台灣近幾十年在「多元主義」的思維下，社會變得更為活潑開放，各種各樣的社會改革接踵而出，而對於正名一事，從最早的台灣的正名運動、東奧正名，到華航的正名運動，如今面對親屬之間的稱謂，社會仍有不同意見，雖然變化乃是世界的常規，但所謂的改變不應是將整個社會進行大規模的結構改變，任何的正名與改變皆須與社會進行充分討論。

之所以會有外公外婆的稱呼，乃是要與父親的父母進行分別，對台灣傳統社會而言，「外」字原本就沒有任何歧視之嫌，僅是要做出身分別的劃分，如今卻被冠上性別歧視的帽子，從嚴謹的學理來論，性別歧視的定義在於，基於他人的性別差異而非他人優缺點所造成的厭惡或是歧視，但也可用來指稱任何因為性別所造成的差別待遇。無論是外公或外婆的稱呼，並沒有任何的厭惡或歧視，也沒有因稱謂不同造成差別待遇。

假如「外」字能造成性別歧視，那中文與外文究竟是否需要男性與女性之分別呢？從生物學的角度來說，性別差異乃為先天現象，但差異並不會構成歧視之嫌，當今社會有一股特殊力量始終認為應將傳統價值徹底毀壞，執意透過改革的方式讓台灣變得更好，但台灣有因改變而變得更和諧嗎？在筆者來看，反而是增添社會更多吵架的聲音，並沒有讓台灣社會變得更為團結。

從東西方文化的視角來說，在當今的華人社會，我們對於親屬間的稱謂有其清晰的稱呼，包括：外公與爺爺、舅舅與叔叔、阿姨與姑姑等稱呼，從上述字眼我們對於親屬的稱呼更為了解，相形之下英文當中的Uncle、Aunt等字眼較為攏統，由此可見東方社會關於親屬的稱謂乃較為清晰，這正是中華文化的精隨所在。

中華文化乃是台灣主流文化之一，從歷史、人文、地緣的角度來說皆是如此，文化的認同乃是曾經與現在生活在這片土地上人們，所擁有共同的記憶；對台灣社會而言，外字本就沒有任何歧視、排他之嫌，在現代社會中，無論是女性力量的崛起，或是家庭婚姻觀念的轉變，已將傳統社會中許多不合理之處剔除，縱使仍有其不完美之處，但稱謂差別絕非起因，與其改變稱謂說法，不如將更多心力用於照顧社會上的弱勢族群反而更有意義！

（本文作者為淡江大學戰略研究所博士生）