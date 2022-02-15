烏克蘭情勢緊繃，美國總統拜登拋出震撼彈，聲言俄羅斯軍隊會在2月16日入侵烏克蘭，總統府發出五點聲明，希望僑民盡速離開烏克蘭。在國際情勢一片風聲鶴唳之中，台灣卻老神在在，認定俄羅斯與烏克蘭不會開打，因為若場面失控會演發成美俄核子大戰，俄國不會貿然開火；大陸也不會打台灣，因為只要一打台灣，美國會凍結大陸在美的1兆多美元資產，中共就會垮台，俄烏與台海僵局彷彿變成各方在玩梭哈，看誰賭得大。

軍事絕非解決分歧選項

俄烏距離東亞遙遠，大家可以隔山觀虎鬥，把戰爭當成一場賭博遊戲，或博弈理論研究，比賽誰看得準。但是，在兩岸之間雖然有台海阻隔，可是200公里的台海，已經不再是天塹，台灣玩不起「比武」遊戲，一旦兩岸興兵，沒有一方是贏家。

就以總統府為俄烏情勢提出五點聲明中的第一點為例，府方呼籲對話協商，理性解決爭端：「面對俄羅斯與烏克蘭邊界的緊張情勢有繼續升高的可能，我們仍呼籲各方透過和平方式，加強對話與協商，理性解決爭端，共同努力維繫區域局勢穩定」。總統府也重申，「軍事絕對不是解決分歧的選項」。

軍事絕對不是解決分歧的選項，然而過去6年來，民進黨不尋求與大陸和解，卻不斷聽從美方的建議，一再跟美國購買先進武器，以遏阻戰爭來換取和平。美國智庫「2049計畫研究所」資深主任易思安近日為文指出，除非台灣被安置在由美國領導的新集體安全架構之中，否則台灣海峽永遠不會平靜。直白的說，易思安的意思是，台海安全要靠美國。

但大陸方面認為，蔡英文政府和美國等「外部勢力」，已經把大陸和平統一的不懈努力，作為「切香腸」挑釁底線的某種依仗。因而台海形勢發生了兩個變化：呼籲武力解決台灣問題的大陸人民越來越多；解放軍以雷霆之勢實現兩岸統一的準備也越來越扎實。如果和平統一的最理想方式不能實現，中共吞不下兩岸分裂的苦果，那麼，動用解放軍實現統一，就成為不得不的選擇。

以武力來解決兩岸分裂問題的聲音越來越多，蔡政府不可能沒聽到，總統府強調「軍事絕對不是解決分歧的選項」，應有指涉兩岸問題的弦外之音。兩岸問題不能依靠軍事來解決，但若蔡政府真的一直利用大陸的和平統一政策，為台獨切香腸、開門路，誰又能保證兩岸不會面臨像今日俄烏的僵局。

看懂章念馳的「佛心」

好在大陸和平的聲音並沒有中斷，上海東亞研究所前所長章念馳日前在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊1月號上發表專文《中國的歷史使命與台灣問題》，除提到好好建立一部「統一法」之外，也為兩岸統一設定了三點前提。這三點前提就被大陸人士認為頗具有「菩薩心腸」：其一，要能夠促進社會進步與生產力的發展，使國家更繁榮富強；其二，要讓被統一一方心悅人服，得到更多實惠與利益；其三，要得到國際社會的理解、同情、支援、安心，而不是焦慮與害怕。

章念馳的「佛心」雖然遭到武統論者的批判，但符合習近平的融合政策，也可以看到大陸以耐心改變兩岸敵對情勢的細緻操作，可惜民進黨政府仍冥頑不靈，在「抗中保台」政策下，非要跟大陸玩梭哈，就像部分台灣人的邏輯：大陸打台灣、美國凍結大陸資產、中共政權垮台，誰也不怕誰。

如果兩岸和戰邏輯這麼簡單，那麼從2018年川普時期美國和大陸大打貿易戰以來，美國只要凍結大陸在美的資產，就可以讓中共垮台，又何必拖到現在拜登還要採取冷戰時期的聯盟戰略來圍堵中國呢？

國家可以是一個想像的共同體，戰爭卻不是一種想像的搏鬥。在冷戰時期，大國可以透過核武達成恐怖平衡，以避免戰爭發生。只是，兩岸之間軍力失衡已久，台灣早就無法再把戰爭當成一種賭局。因此，蔡政府既然強調「軍事絕對不是解決分歧的選項」，是否也該拿出一些善意，讓兩岸能夠盡快「春暖花開」呢？