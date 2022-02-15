近日大陸官媒《人民政協報》報導指出，國民黨是比民進黨的「明獨」更難防的「暗獨」，對統一破壞力更勝民進黨，並點名國民黨立委林為洲、陳以信是勾結反華勢力的代表人物。此報導引起政壇關注，對於被期待扮演兩岸潤滑劑的國民黨而言，可能是個警訊。

陸媒的批評起因於國民黨立委陳以信去華盛頓，在駐美代表蕭美琴的安排下，拜訪了美國「反華急先鋒」的議員。文章認為，從陳立委透露的資訊來看，他與美國國會議員達成的那些共識，其實就是乞求美國國會裡的反華勢力對拜登政府進一步施壓，意圖讓拜登政府在對台軍援和對抗遏制中國大陸方面加碼，以此阻止兩岸統一。

陳以信是國民黨不分區立委，身兼立法院外交及國防委員會召委，之前他曾因在立法院獻花給民進黨的蘇貞昌院長而引起國民黨基層不滿，此次美國行又引來陸媒炮轟是暗獨，顯然他對於自己角色的分際拿捏有待改進。在被指為暗獨後，陳以信回應表示，他最反對的就是台獨；他這幾年協助國民黨親美知美，呼籲朝野在對美與對陸關係取得平衡，就是要幫台海找到和平穩定的策略。

以陳以信在馬政府服務過的背景而言，他是要幫助中美台和平發展，還是要對抗遏制大陸，應該不難判斷。如果因為國民黨重返華府，接觸對大陸不友善的美國議員就被當成是暗獨，那國民黨如何能讓親民進黨的議員聽到台灣不同的聲音，甚至改變對兩岸關係的看法呢？這樣過於「鷹派」的標準，對兩岸關係的發展並沒有幫助，而且也限縮了國民黨在中美之間的角色扮演空間。

陸媒這項「國民黨的暗獨對統一的破壞力更勝民進黨的明獨」評論，顯然也讓民進黨有點訝異。民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬就說，「在我看來他們都是統派，不知道他們是在反串還是有誤解」。

《人民政協報》主編接受台媒採訪時表示，上述暗獨是他個人的意見，未向國台辦報備；且該報官網已撤下這篇評論，此事陸方應是採取降溫處理了。國民黨主席朱立倫也呼籲各方相互節制；陸委會則未對此事表達意見，目前看來，此事應不致於再對兩岸關係造成太大的波瀾。

後續值得關注的是，《人民政協報》該文與日前大陸全國台灣研究會會長汪毅夫的說法有相通之處。汪毅夫曾發文稱，國民黨的「頑固派」和民進黨的「反動派」同質化是危險的，都是阻礙統一的主要敵對力量。這樣的看法在大陸會不會有更多人認同，國民黨須提高警覺，智慧地面對。

雖然年底九合一選舉是地方選舉，但民進黨向來所有選舉都會主打反中牌，而國民黨在兩岸關係的論述上始終搖擺不定，此次暗獨事件也顯示朱立倫在走親美路線的同時，如何爭取陸方的信任也很重要。

陳以信已表態將在黨內爭取台南市長的提名，這次意外被扯入統獨之爭，中共年底會不會再度成為民進黨的最佳助選員，恐怕國、共兩黨都要理性面對。

（作者為大學教師）