晴天，28歲，遼寧鞍山某縣城

我的老家是遼寧鞍山，鞍山除了有景色宜人的千山風景區，還是全國聞名的寵物犬類養殖和交易基地，有句話是這麼說的「每十個鞍山人中就有一個養狗的」。

千萬別小看養狗，多少造富神話都來自於它。2006年前後曾經掀起過一場養藏獒的熱潮，一隻藏獒的身價被炒到幾百萬元甚至上千萬元（人民幣，下同）。很多獒主因此一夜暴富，但後來藏獒的身價大跌，也有人血本無歸。

所以養狗不僅是個技術活兒，還得看運氣。我沒想著暴富，因為喜歡狗，我便養了一隻，想著也許能賺點零花，便索性多養了幾隻。第一次賣狗我就賺了近一萬元，而且這是除去成本後的淨利潤，嘗到甜頭的我索性辭職，全心全意投入到養狗中。

寵物狗的行業前景雖然不錯，可是耗費的人力、精力、財力也非常巨大。我住的是城區的樓房，一旦養的狗多就會擾民。為了方便養狗，我特意租了一個廢棄的農家院，一年光房租就要10000元，怕狗狗不適應溫度，我還給狗舍配備了空調，常年溫度保持在20°左右。

我每天都會開車到狗舍觀察每隻狗狗的動態，為了讓狗狗品質更好，每天喂的食物都是新鮮的肉、雞肝、火腿、雞蛋等等，喝的是純牛奶。一旦狗狗患病，還可能花上幾百元甚至上千元治療費，我也會徹夜陪護，一連幾天就回不了家。

所以每一隻高價狗的後面都有犬主的辛苦付出。我養狗雖然是為了賺錢，不過和牠們一起時間長了，牠們都像自己的孩子一樣，也希望牠們在新主人那裡得到寵愛。

之前養狗，我平均每年能賺10來萬元。比起上班打工，既賺得多又時間自由，但受疫情影響和市場因素影響，這兩年寵物狗價格直線下滑，原來兩三萬元一隻的英牛、法牛，只能賣幾千元一隻，我也沒賺到什麼錢。

但我還是看好這個行業，隨著人們生活水平的提高，人們更需要寵物的陪伴，寵物行業未來的發展一定會越來越好，而我也習慣了跟這些毛孩子在一起。

（閆俊文、孔月昕、曹楊、張琳、謝中秀、鄧雙琳/燃財經工作室）

（《在農村，有北上廣年輕人想不到的致富密碼》系列六）

（本文來源：「燃次元」公眾號）