幾天前共機疑似進入東沙島防空識別區，本月初又傳共機侵入我東引領空，兩個事件升高了外界對政府防護領空能力的關切度。近兩年共機艦頻繁擾台，從最初的西南空域、到海峽、現在更到了「兩東」（東沙島和東引島），目的為何？下一步又要騷擾哪裡？

目的之一：消耗國軍

共機頻繁繞台的本質就是消耗戰，逐漸消耗國軍的戰鬥力。兩岸軍力敵強我弱，本來實施消耗戰的應該是弱者，而且還得從多處以「打就跑」方式，長年累月的消耗強者，最後集中局部優勢兵力進行決戰。

共產黨在大陸就是這麼擊敗國民黨的，北越也是這麼擊潰美軍的，塔利班更是消耗美軍20年而獲勝，這是弱者對抗強者的游擊戰武器。

現在情況反過來，解放軍以強大軍力進行戰術的消耗戰，弱勢的國軍不但無法改變被消耗的命運，而且還喪失了主動權，只能採取被動防禦，淪為鍋子裡面的溫水青蛙，國軍的有生力量不斷被消耗。

由於沒有戰役和戰鬥的殲滅戰，消耗戰的目的就是拉長戰線，逐漸分割國軍散布在各外島和離島兵力，戰時即可分割圍殲。國軍若和共軍進行消耗戰將會付出極大的代價，成功的機會極為渺茫。

另外，由於消耗戰的特徵是不確定性，因此在時間方面完全掌握在共軍，它想什麼時候來就來，也可以天天都來。在手段方面，它想採取什麼方式就採取什麼方式，今天來的可以是軍機，可能明天來的可能是軍艦、潛艦、無人機、無人潛艇、海警船。在強度方面，它可以雙機來擾，也可以一次來50架軍機，數量與強弱不定。在方向方面，則是全島和外島離島360度來擾。

如果共軍機艦隔三差五的來到本島周邊海空域，我們究竟還能夠被消耗多久？輕易和共軍為敵並陷入消耗戰的泥淖之中，是軍方最大的失敗。

目的之二：麻痹國軍

麻痹戰是在競爭關係中尋求克敵制勝的心理殺傷，在國軍兵力被分割的情形之下，國軍被擠壓到戰略被動的死胡同，台軍的抵抗心理可能逐漸被癱瘓。與此同時，共軍仍不斷的舉行軍演，建立解放軍自我的心理優勢、藉以促進技術與磨練戰術水準、持續掌握戰略主動權，不斷給國軍施壓，必然在心理上形成巨大的壓力，最終麻痹國軍的作戰意志。

不能小覷麻痹戰，它所打擊的不是有形的物質戰力，而是國軍心理弱點，例如民進黨政府一再販賣亡國感的恐懼、以及吃定「解放軍不會對台動武」導致心理鬆懈的雙重背反，逐漸瓦解國軍心理防線，在無形中打擊國軍的作戰意志，進而減弱國軍的抵抗心理。

從共機進入東引和接近東沙空域來看，表示國軍防禦不但掉鏈子，可能連最基本的抵抗意志也崩盤了。如果軍方以為懲罰幾個人或更新雷達裝備或自衛武器就能解決問題，而不考慮外部威脅和內部心理與士氣因素，那就把問題簡單化了。

心理戰並不是真正意義上的戰爭，而是一種影響心理的行為，也就是影響國軍官士兵的心理認知、情感和意志，最終轉變其行為。要麼使國軍產生錯覺、要麼使國軍產生恐懼、要麼使國軍厭戰，最終不戰而降。國軍久未實施類似「民族精神教育」課程，軍方敢保證部隊官士兵的心理素質？

目的之三：孤立並分割國軍

目前國軍防禦態勢不是很理想，問題在於分兵多處但卻無法集中，變成本島與外島獨立作戰而互不隸屬、五大作戰區獨立作戰而互不支援。原本分兵多處不是問題，只要具備機動能力，就可靈活調動部隊，就像常山之蛇「擊首而尾至、擊尾而首至、擊中而首尾皆至」。事實上，北中南三大作戰區就是一個天然的常山之蛇，防禦方想要獲得成功，靈活的機動作戰能力絕對是軍方所要考量的因素。

由於防禦為「客」，攻擊為「主」，既然為客，排兵列陣就必須出奇才能制勝。若不出奇兵，就只能坐在陣地裡面等候共軍攻擊。

相反的對於攻擊方共軍而言，它最大的利益就是讓國軍乖乖的待在陣地裡面，不要干擾其在正面戰場的行動。如何讓守軍乖乖的待在陣地裡面呢？只要對有駐紮國軍的地方發起佯攻，即可牽制該地兵力；此番不過1架運-12就把東引搞得人仰馬翻。

東引所將面臨的除了漁船包圍和運-12之外，恐怕還將會有軍機與軍艦（例如022導彈快艇或056輕護衛艦）、無人機、無人潛艇、海警船的襲擾。同理，其它島嶼像是馬祖、烏丘、金門、東沙、太平島、甚至於本島的五大作戰區都可能會遭遇類似的事情。

結論

近年共軍不斷加大對台的襲擾，似乎國軍已經習於來襲的共機、甚至於感到厭惡反感或無感，多重的認知與情感很可能影響官士兵作戰心理。

未來如果共軍真的從多方襲擾本島和外島，其目的也是非常明確，只要其中一個地方崩潰了，那就是整體防禦的一個破口，軍方不可不察。

（作者為台灣國際戰略學會研究員，法國博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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