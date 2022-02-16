今年的大陸春節檔後，有長達兩周的新片空缺，一直到正月十五的前一天，也就是2月14日西方的情人節，才有四部愛情片上映，也就是所謂的情人節檔期。

這四部電影中，本來在2021年1月就已經上映過的《京北的我們》，注定還是炮灰。因為這部電影無論從「您誰啊」的主創到粗糙的海報，都非常之「趕客」。

所以2022年情人節檔期，還是圍繞著三部很「情人節」的電影來討論的。

那我們稍微把時間線，調到2020年初，那時候，台劇《想見你》正在兩岸紅到飛起來。「鳳南小隊」的許光漢、柯佳嬿和施柏宇都爆紅，尤其是許光漢，一下子就飆到一線藝人的行列。

2020年2月16日晚，《想見你》的首播迎來萬眾期待的大結局。想想也覺得好快，一晃就是整整兩年了。

《想見你》大紅之後，許光漢和施柏宇都選擇了到大陸發展。

施柏宇選擇通過真人秀打開知名度。那年6月，他參加了當時紅得不得了的《創造營2020》當助演嘉賓，7月參加《超新星運動會》打籃球。10月參加《演員請就位》第二季，當時由於《想見你》還很有熱度，施柏宇甚至一上來就成為演員評級中最高的S級，為此還引來不少的爭論和非議。

施柏宇在第一次考核中，和天才演技少女任敏搭檔演《少年的你》片段，展現出極好的表演功底，獲得一致好評。

當時網友甚至還嗑上了施柏宇和任敏這對演員的CP，覺得他們很搭。

但沒想到的是，一年多過去了，當兩人在這之後各自的首部大銀幕作品亮相時，竟成了同檔期的競爭對手！

是的，任敏演了書海滄生著名的網絡愛情小說《十年一品溫如言》的電影版，男主角是丁禹兮。這部電影成為今年情人節檔期預售最好的種子選手。

而施柏宇，則搭檔來自重慶的女演員周依然，演出《好想去你的世界愛你》。

這部《好想去你的世界愛你》也是非常拼，在春節檔如火如荼的2月2日到5日，它竟「膽敢」在全國開啟點映。而且票房還算不俗，僅僅四天的限時段點映票房就破了千萬。

《好想去你的世界愛你》走的是奇幻電影路線，講的是周依然演的建築師和施柏宇演的鋼琴家，因為偶然的腦電波相連，被迫綁定在一起， 展開一段最遙遠又是最近距離的愛情。

今年施柏宇就沒有回台灣過年了，因為假期一完，就開始密集的電影宣傳。和周依然到互聯網頭部公司「掃樓」。出席首映式。還得把「頂流」冰墩墩當禮物送給觀眾（好不情願哈哈哈）。

雖然這兩年施柏宇事業重心在大陸，但他依然還是會回台灣拍戲。2021年他除了拍攝《想見你》電影版，還在年底拍了Disney+的原創單元劇《台灣犯罪故事 》的第一單元，這個單元由鳳小岳 、林予晞、薛仕凌、施柏宇主演，預計近期就會在Disney+播出。

為什麼說今年大陸情人節檔期由台灣小生領銜？因為三部中有兩部都是台灣小生領銜主演。除了施柏宇的這部外，還有一部《不要忘記我愛你》，由台灣男星劉以豪搭檔大陸女星古力娜扎主演。

《不要忘記我愛你》，由台灣男星劉以豪搭檔大陸女星古力娜扎主演。（網路圖片）

《不要忘記我愛你》的故事依然有些奇幻，講的是劉以豪的角色每天醒來，就會忘記昨天的一切，娜扎飾演的女友，就會一次次重新愛上他。

劉以豪和施柏宇一樣，為了宣傳新片，今年就沒回台灣過年了。劉以豪今年在大陸過春節，就是緊跟冬奧熱潮去滑雪。

《不要忘記我愛你》是2021年7月開拍的，當時還叫《被偷走的明天》，導演是香港著名導演黃真真。

2019年春天，劉以豪主演的《比悲傷更悲傷的故事》，創下台灣電影在大陸的最高票房紀錄，這之後，劉以豪的事業重心也轉向了大陸。

他先上了一檔明星戀愛真人秀《平行時空遇見你》，和秦嵐搭檔。

之後有三部作品，都和娜扎有合作。

一部是還沒上映的《愛犬奇緣》，只不過這部寵物電影，是馮紹峰+娜扎，劉以豪+辣目洋子。

然後是已經播出的古裝劇《十二譚》。

之後就是這部《不要忘記我愛你》了。

2021年劉以豪有三部電視劇在大陸播出，但影響力都不算大。

除了《十二譚》，還有一部《我親愛的「小潔癖」》，合作沈月、代雲帆。以及《當愛情遇上科學家》。

去年他還去香港拍了一部《白晝如焚》，合作鄧麗欣、呂良偉等。

劉以豪春節前剛拍完一部大戲《女人萬歲》，合作殷桃、任重、劉莉莉等，所以拍完就沒回台灣，過了春節就馬不停蹄宣傳《不要忘記我愛你》了。

而很巧的是，今年大陸情人節檔期兩部電影男主角劉以豪和施柏宇，他們是有過兩三年同事關係的師兄弟。

劉以豪出道的時候，是參加著名的模特公司伊林主辦的超級模特大賽入行。2019年，劉以豪和伊林十年合約約滿未再續約，將重心轉往大陸。

劉以豪最後一次出席伊林尾牙。

而施柏宇則是2015年參加伊林璀璨之星比賽出道，當時他還在輔仁大學唸書，伊林給他的第一個工作，是到大陸拍攝網絡劇《電競紀元》。他繼續唸書，直到2018年憑借BL網劇《越界》的王振武打出名氣，之後就是《想見你》爆紅。（台片所）

（本文來源：「映畫台灣」公眾號）

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