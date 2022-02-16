主計總處日前公布我國製造業附加價值率創下歷史新高，已逐漸向美、日靠近。主計總處說的沒錯，從整體製造業而言，2020年附加價值率32.3％的確是歷年最高，1992、1993年雖也逾三成，但沒有這次高。

依照主計總處的觀察，近年附加價值的升高是因為高階應用產品推陳出新，加以國際原油及農工原料價格下跌所致，而附加價值一升高，附加價值率自然也就扶搖直上了，主計總處官員認為：「從附加價值率的升高，可以看出如今台灣的經濟風貌已經不一樣了。」

主計總處的觀察大致是正確的，不過，這個觀察只侷限在製造業，不容易看清楚產業、台灣經濟的全貌，值得進一步探討。首先我們要了解何謂「附加價值」，何謂「附加價值率」？所謂附加價值（value added）就是國內生產毛額（GDP），等於生產總額扣除生產過程中投入的原材物料、半成品等成本，而GDP占生產總額的比重即稱為「附加價值率」，這項數字旨在衡量產業每生產一單位產品所能創造的新增價值能力。

附帶一提的是，通常我們在GDP之前不冠以某產業，指的是一國總體的GDP，其「實質成長」就是經濟成長率，然而總體GDP也是由各業匯集而成，因此就有製造業的GDP、服務業的GDP、農業的GDP，而製造業又有二十多個中行業，各業也都可以算出附加價值率，若能算出來，除了可以讓我們了解製造業附加價值率創新高的原因，也可以讓我們明白農業、服務業，乃至於全體產業創造新增價值的能力，二十年來到底出現了什麼變化。

我們先觀察製造業的中業別，自2001～2020年這二十年來出現了什麼變化？其中，變化最大的是半導體所屬的電子零組件業，其附加價值率由29.1％升至46.0％，電腦電子產品、藥品、飲料及菸草也有明顯提高，惟成衣服飾、汽車、機械、家具、基本金屬、非金屬礦物、石油及煤製品、其他運輸工具等傳統產業的附加價值率二十年來反呈下滑，有些行業的下滑幅度還不低。

顯然，二十年來我國製造業附加價值率由27.3％升至32.3％，最重要的原因就在於電子零組件業的傑出表現，也許有人會問：電子零組件業不過是製造業二十五個中行業之一，怎有能力讓製造業附加價值率出現如此巨大變化？可以的，因為隨著半導體不斷的投資擴大產能，如今電子零組件業的GDP占製造業比重已達41％，比重如此之高，自然足以左右製造業統計的任何結果，包括工業生產、海關出口、外銷訂單，以及附加價值率。

由此可知，2020年製造業附加價值率創新高的光輝之下，仍有為數甚多的傳統產業附加價值率不如二十年前，這才是政府應該關注的重點，試想，若我們製造業附加價值率升高，並逐漸向美、日靠近只是靠半導體產業獨挑大樑，眾所週知，產業也有景氣循環，一旦全球半導體業景氣趨緩，台灣經濟還能好得起來嗎？此刻，比起關注製造業附加價值率創新高，我們從這份統計更應該看到潛在的危機才是，只看到好消息而未體察到產業嚴重失衡的隱憂，實非所宜。

除了製造業，二十年來我們的農業、服務業兩部門附加價值率又出現了什麼變化？農業表現不錯，隨著台灣於2002年元旦加入世貿組織（WTO），農業市場的開放雖然帶來衝擊，但也由於競爭而進步，附加價值率逐年升高，由2001年的44.9％提升至2020年的51.9％。然而，服務業情況就沒有這麼好了，二十年來服務業的附加價值率是下滑的，由69.2％降至68.3％，包括運輸倉儲、住宿餐飲、出版影音製作、金融保險、不動產服務、教育等行業的附加價值率皆不如二十年前。

綜合農、工及服務全體產業的附加價值率，2020年是48.4％，不如2001年的48.9％。換言之，以全體產業而言，雖然其中的製造業創了歷年最高，但總體產業的附加價值率還是不如二十年前，這反映平均而言，我國每生產一單位產品所能創造的新增價值能力，並沒有提高，又或者更準確的說，只有少數明星產業大幅提高，多數傳統產業沒太大變化，甚至為數不少的行業反而不如二十年前，因此才會出現總體附加價值率下滑的現象。

我們過去談論附加價值率只注意製造業的變化，事實上，應該往製造業內部微觀二十五個中業別，同時向製造業以外宏觀農、工及服務三大部門的變化，如此才能瞭解一國總體經濟的全貌，如同主計總處官員所言，這些年台灣經濟風貌是有些不一樣，可惜風貌煥發出光輝的只發生在少數產業，多數產業並沒有那麼好，這從上述的分析即可清楚，明乎此，執政當局在欣喜於製造業附加價值率創下歷史新高之餘，也應該有所警惕並早為因應才是。