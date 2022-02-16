人稱「海董」的三立電視台董事長林崑海階段性任務告終，人生劃下句點，花籃、悼詞紛至沓來，蘇貞昌謂其｢一生奮鬥，堅持台灣主權，令人敬佩｣；鄭文燦花籃致其「典範長存」；陳其邁致以「長澤厚德」，但更多綠營人士謂其｢功在黨國｣。

綠營對其如何評價那是他們家務事，但若說三立董事長｢功在黨國｣就值得商榷，林崑海功在哪個黨、哪個國？請說清楚。否則就蹧蹋了這四個字。在｢三民自｣長期媒體浸淫下，其他政黨被打、被壓幾至奄奄一息、｢中華民國｣也成為絕響，所以請別玷汙｢功在黨國｣四字，直接歌頌｢功在民進黨｣可矣！

當初一直喧囂｢黨政軍退出媒體｣，國民黨從善如流，民進黨執政，卻變本加厲將一切資源投入媒體，其中又以｢三民自｣為甚，身為媒體，卻｢為黨喉舌｣、為特定政治人物作打手，請問政論節目和所謂的｢名嘴｣不是三立率先製造出來的麼？為了販賣節目帶去大陸，不惜停掉當家節目主持人，這就是綠營口中的｢挺台｣、｢愛台｣？同樣標準，中天卻被關台。

林崑海之於三立，至少讓人看清民進黨所謂的「台灣價值｣以及NCC的「公正性」。

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