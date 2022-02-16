成功高中廢止早自習與朝會的決定，影響了教育部的決定，預計將在3月訂出規範，9月起的111學年度開始全面實施，高中「早自習自由參加，朝會減少次數」。消息傳出，各方議論紛紛，有贊成者，也有反對者。

學生需不需要參加早自習及朝會，本來應屬地方政府或各校自訂的原則，統一規定，是否有其必要，固然是見仁見智；而有無早自習，對學生課業究竟有何影響，其實也向來沒有人精確統計過。所以，眾議紛紜，實際上在所難免。

不過，我看到許多評論，皆將反對者一律歸列為「老年人」，並嘲諷式地叫嚷著，這決定是「讓老年人崩潰」。看來，只要社會上有若何反對當前政策或異議的聲音，「老年人」都註定是要揹上黑鍋的了。在年輕人的心目中，「老年人」竟成了落伍、頑固、不符潮流、不明時勢的代稱，這實在大出我意料之外，難道「老年人」真的就是這麼不堪嗎？

我不知道這些人所鄙夷的「老年人」，究竟是以幾歲為判準的。贊成此議並決定大事更張的教育部長潘文忠出生於1962年，今年剛好是耳順60之年，他算「老年人」嗎？潘文忠得頂頭上司行政院長蘇貞昌生於1947年，今年已是75高齡，應該算是「老年人」了吧？可最終可以拍板定案的，卻偏偏是這個「老年人」，請問，他們「崩潰了」嗎？

早自習有無必要，朝會該不該省減，都是可以討論的事項，而仁智之見，各有所偏與所守，眾人都可以自由抒論，以供採擷。我相信，無論是何種年齡階層的人，都是各有意見的，怎地能一竿子打翻一船人，就將所有的反對意見都歸責於「老年人」？想來贊同的人多數是年輕人，但「老年人」真的與你們有如此的深仇大恨，非得將一切罪責都加諸在「老年人」身上嗎？

我已年近古稀，當然屬「老年人」之列了，但我自問在新竹高中求學的過程，是從來沒規定必須要早自習的，只有朝會，除非遭逢雨天，倒是照例日日舉行的。由於個人習慣，也由於火車、汽車的時刻，7點40分的朝會是必須到場的，但要不要早自習，都是讓學生自主決定，有些人6點多就到校溫書，有些人，像我，因為公車原因，都是在第一節8點10分前才匆匆趕至。我這個「老年人」，可也不贊同非早自習不可的啊。

沒有早自習習慣的學生，未必考不上頂尖大學，但的確很多有早自習習慣的人是以優越成績上了頂大的。我們這群「老年人」，當年考試之艱難，又豈會遜色於你們現在的「年輕人」？

重點不在早自習好嗎？是在如何適恰的運用你們的時間。如果一旦決定取消了，你認為最適合你學習的時間該如何安排？

我是不反對取消非早自習不可的規定的，朝會其實也不必每日都開；但我也尊重許多望子成龍、愛子心切者的意見。教育部其實不必因一所高中的決定，就欲遽然全面改易。尊重學校、愛護學生，各校不是有家長會嗎？何不讓學校與家長會自行討論，參酌各校學生交通的遠近，以及各校既定的政策，尋求出「三勝」的解決方案？

對於這個方案，我是無適無莫的。讓我感慨最深的是，曾幾何時，在年輕人的心目中，「老年人」居然成了眾所厭棄的毒瘤，必欲除之而後快？人都會老，老年人也是曾年輕過的。說實話，「老年人」的日子不多了，已經沒什麼可以「崩潰」不「崩潰」的了，至於年輕人會不會「崩潰」，抉擇在你們手上，又會干我們什麼事？（作者為退休大學教授）

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