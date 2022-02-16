壬寅虎年元宵佳節，海峽兩岸各界人士通過線上線下賀新春、話親情、賞花燈、吃湯圓、盼團圓，在網路上頻頻「刷屏」，將貫穿今年春節的「穿越海峽的新春祝福」推向高潮。在新冠疫情影響、民進黨當局企圖「冷凍」兩岸交流的當下，兩岸間的親情互動卻形成熱潮，引人關注。

回顧歷史，觀照現實。兩岸民眾春節期間在線上更甚往常的熱烈互動，與中華民族講究過年閤家團圓的傳統，以及兩岸同文同種、血脈相連的事實密不可分：這既源於中華民族延續數千年的過年習俗，也發自兩岸一家親的樸素情感，並受益於互聯網的快速發展。

春節對於中華民族的重要意義，有悠久的歷史和豐富的文化意涵。相較於西方人過聖誕節注重對神的敬奉、宗教色彩較濃，中華民族則更注重對祖先的尊奉，以及與家人共享天倫之樂。無論身在何處、身居何職，在條件允許下人們通常都會與家人相聚團圓、與親朋互致問候。

兩岸分隔多年來，無論是通過信件、電話還是網路互致新春祝福，不管是隔海相望、輾轉第三地團聚或者通過直航共度春節，兩岸同胞的血脈親情一直沒有改變，對於團圓的追求始終沒有放棄。

新冠疫情暴發以來，民進黨當局以防疫為由限制大陸民眾赴台，並屢次恐嚇、干擾台胞「登陸」交流。兩岸民眾直接往來受到一定程度影響，更多地選擇線上交流。

在此背景下，新春佳節之際，兩岸民眾通過視頻互致祝福，期盼家人團聚，祈願兩岸關係和平發展。「穿越海峽的新春祝福」近日成為微博熱搜話題，閱讀數約2億次，顯示了兩岸一家親的血脈親情無法被人為割斷。正如有網友所言，「海峽難隔鴻雁，歲月不改人心。」

眾多新春祝福中，87歲的台灣老兵高秉涵與在廈門的弟弟互賀新年的視頻尤其令人淚目。高秉涵近20多年來陸續將100多位台灣老兵的骨灰帶回大陸家鄉安葬，了卻他們葉落歸根的願望，但疫情之下自己在春節卻難以和弟弟團聚。

高秉涵近日受訪時說：「我抱著那一壇又一壇的，不是老兵們的骨灰，而是滿滿的鄉愁。就讓我們這一代人的鄉愁把海峽填滿吧，讓以後回家的人，路不再遙遠。」

台灣老兵高秉涵在1991年抱著第一盒骨灰回大陸；接下來的十幾年，他將50多位過世的同鄉一一送返。時至今日，老人已送了近150位老兵這最後一程。（中新社）

老兵們的鄉愁，隱含著歷史遺留問題帶來的傷感。當前兩岸民眾迫於形勢，更多地通過線上交流，期盼面對面交流的心情也更加迫切。因此，一個個飽含情感的新春祝福視頻在社交媒體傳播後，更易引起共鳴。

按照中華民族傳統，過了元宵節才算過完年。兩岸民眾「雲拜年」「雲團聚」在元宵節達到一個高峰。

賞花燈、猜燈謎、舞龍舞獅等民俗活動，是兩岸民眾的共同記憶。儘管疫情之下人員往來不便，但兩岸的元宵燈會交流並未中斷。如廈門舉辦具有濃郁閩台文化韻味的兩岸燈會，台北燈節設置上海燈區，南投燈會有杭州、溫州等9個大陸城市花燈助陣……

儘管時代變遷，過年習俗不斷演變，但盼團圓的核心訴求一直為兩岸民眾所傳承。無論兩岸關係如何變化，中華傳統文化和兩岸一家親的理念深植兩岸民眾心中。

世界潮流，浩浩蕩蕩。相信在各界共同努力下，兩岸終將迎來春暖花開之日。當兩岸民眾恢復正常往來、面對面的新春祝福不再成為奢望，「穿越海峽的新春祝福」將少一些鄉愁的感慨、多一份團聚的溫馨。

（本文來源：中新社「東西問」專欄，授權中時新聞網刊登）

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