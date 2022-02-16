俄羅斯自去年底在烏克蘭邊境調集重兵，又與白俄羅斯舉行聯合軍演，以美國為首的西方國家立刻指稱俄國準備入侵烏克蘭。雖然俄國總統普丁親口否認有入侵烏克蘭的企圖，但是美國不斷放話，危言聳聽。

白宮日前建議美國民眾盡速撤離烏克蘭，並逐步減少駐烏克蘭大使館人員，甚至明白放話稱俄國將在本月16日發動攻擊。

但是普丁14日在與外交部長拉夫羅夫談話後表示，願意接受外長的意見及提議，繼續與美國及其盟友就莫斯科要求的安全保證進行談判。緊接著，俄國國防部宣稱部署在烏克蘭附近地區的部分俄軍結束演習後開始返回基地。顯示俄國只是藉兵施壓，根本沒有下定決心入侵烏克蘭。

歷史上戰爭無數，但是從來沒有發動戰爭者事先預告動手之日，更沒有非當事者能夠事先斷定開戰之日。即使美國中央情報局幹員無孔不入，但是美國能夠知道普丁內心真實的想法嗎？

對於俄國開始撤軍，拜登表示是好事，但強調美方尚未證實。拜登也再次警告，俄羅斯入侵烏克蘭仍有可能，呼籲美國民眾儘速離開。美國直言俄國將於16日開戰等於鬧了國際大笑話。為了自圓其說，拜登只好繼續硬拗。

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