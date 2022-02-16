俄羅斯、烏克蘭與白俄羅斯是東斯拉夫民族建立的三個國家，有共同的歷史、近似的語言和長遠的文化傳承，可說是兄弟民族。其中，俄羅斯首都莫斯科是最重要的政治中樞，第二大城聖彼得堡是昔日的帝國首都，至於烏克蘭的基輔則是三個民族共同的文化原鄉，如同中國的西安，或日本的京都。

「烏克蘭」一辭意味的是「祖國、家鄉」，但另一說則是「外圍、邊疆」，前者反映了烏克蘭人的主觀認知，後者則是俄羅斯人的普遍共識；這也凸顯了俄、烏兩國人民「異中求同，同中存異」的分歧。

根據2001年的統計，在烏克蘭境內有85%民眾以烏克蘭語為母語，15%說的則是俄語，另外還有192萬烏克蘭人住在俄羅斯境內。這凸顯了兩者間「你泥中有我，我泥中有你」的現實。但在過去30年裡，由於蘇聯瓦解，經過了民族國家意識的再造，以及外部顏色革命的推波助瀾，導致俄、烏之間兄弟鬩牆、互為寇仇！2014年起，烏克蘭內戰造成死傷枕藉，兩國關係江河日下，隨時可能兵戎相見。

俄羅斯總統普丁為了維持自身的安全屏障，要求美國承諾北約不再繼續東擴，也不得將烏克蘭納入北約組織。但拜登已經拒絕，並聲稱俄烏戰爭即將一觸即發，美國公民應立即離開烏國，以免受到戰火的摧殘。

但是，烏克蘭總統澤連斯基卻相信兵凶戰危之勢仍有轉寰餘地，他一方面要求美國拿出確切的戰爭情資，另一方面則邀請拜登親自訪烏，以具體行動表態支持烏克蘭，而不是輕言恫嚇。但據《紐約時報》報導，拜登「極不可能」接受此一邀請。相對的，德國總理蕭茲卻立即分訪烏、俄兩國，以具體行動進行斡旋，以期化解紛爭。

到底是什麼原因，導致美國和德國有這樣迥異的反應呢？其中主因有三：一、俄、烏戰爭一旦爆發，歐洲安全情勢將急轉直下，形成中東歐的地緣政治危機，而目前領導歐盟的德、法等國勢必被迫捲入。基於比，面對此一安全困境，只有儘早地介入，方能息爭止紛。但對美國而言，除了在大西洋另一邊隔岸觀火外，還可藉此消化國防預算、緩解通膨危機，並讓軍火工業集團獲得更多收益，而政治人物也因此大發戰爭財，分配到更多的獻金與利得。

二、當戰事爆發後，美國將有充分的理由進一步擴張北約勢力範圍，容納烏克蘭、喬治亞等國，進一步壓縮俄羅斯的生存空間，同時也擴大對歐洲的政治、軍事影響力，順勢分化歐盟！這是後冷戰時代難得一見的戰略機遇，對美國獨霸局面的維繫，十分有利。

三、若俄羅斯最後戰敗，普丁恐將被迫下台，這對拜登而言，將是對年底期中選舉的一大助力。反之，如果烏克蘭失敗，則可藉此強化美國人同仇敵愾的危機意識，對執政者亦屬有利。這正是拜登在博弈時的如意算盤，卻也是烏克蘭人戒慎恐懼、忐忑不安，急轉直下、尋求對俄和解的主因。（作者為中國文化大學教授）