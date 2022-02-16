一則台積電的招聘廣告在台灣引發熱議，因媒體報導台積電首度對外招募「政治學博士」，要進行政經資料分析，讓政治系師生們興高采烈，認為可讓政治系多個出路而身價上漲。

然而，若仔細看此新聞，其實開出的職缺是「商業情報分析師」，需擁有「政治經濟學」或「國際關係」博士學位，及相關資料分析技巧和經驗。注意，它要的是「政治經濟學」而非「政治學」博士，或者「國際關係」博士也行。可能記者經驗不足，想當然耳將標題寫成「招募政治學博士」。

事實上，美國的確有少數學校提供「政治經濟學」博士，筆者當年還差點申請德州大學達拉斯分校的「政治經濟學」博士班，其課程一半為政治領域一半為經濟領域，所以這種博士應既懂政治又懂經濟。至於「國際關係」博士，以台積電來看，必然也要看申請人是否懂經濟。不同大學的國際關係博士，會有不同的偏重；如筆者母校（約翰霍浦金斯）位於華府的「高等國際研究學院」（SAIS），所提供的「國際事務」博碩士，就非常重視經濟學，有許多國際經濟領域課程。

台積電懂得這些區別，所以特別指明是要「政治經濟學」或國際關係博士，不是一般政治學博士就有機會進台積電。之所以會有這種要求，其實也非常自然。台積電的卓越發展，已達全球化的境界；在台灣水電、土地、人才供應都面臨瓶頸，而全球需求還在快速成長之下，未來在美、歐、日的投資都可能繼續增加，必須正確掌握地緣政治的可能發展，及未來對該公司產品需求的變化。特別是在當前地緣政經衝突惡化、更需要預測區域政經可能發展下，該公司投資的區位選擇，對未來可能衝突的敏感性。

一個錯誤的投資選擇，就可能在地緣衝突下，讓數千億元資本血本無歸，當然值得重金禮聘可協助公司做出最佳決策的人才；甚至需要一個團隊，由來自全球不同區域的人才組成一個全球性團隊，才有能力深入理解各區域內的相關資訊、了解一般國際媒體無法深究的真實政經動態。這個團隊甚至需要「社會系」人才，來了解例如在印度設廠後，是否未來有面臨罷工（工廠員工）、圍廠（區域居民）等讓生產停頓的風險。

無論如何，這的確顯示國內也有必要提供類似學位或學程，例如「政治經濟學」或「國際政經分析」，來滿足「護國神山群」和整個國家日益增加的需求。所以，對政治系的「利多」，應該是和經濟、社會系合作，盡速提供博碩士生這種選擇。但必須留意，台積電的這項招募是全球性的，所以培育的人才必須能和歐美競爭，甚至要有到國際上爭奪歐美日大企業類似職位的企圖心，這項機會才有可能落實，並提升政治系的競爭力。（作者為華梵大學人文教育中心兼任特聘教授）