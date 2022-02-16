俄羅斯總統普丁15日下令從烏克蘭逐步撤軍，讓長達3個多月的俄烏危機開始朝和平的方向傾斜。背後原因就是烏克蘭總統澤倫斯基同意做出重大讓步。

2021年11月下旬開始，俄羅斯就在烏克蘭的邊境集結大軍，擺出隨時可能進犯的姿態。從2021年12月到2022年2月，俄羅斯官員與美國和北約官員歷經多次談判，都未達成突破，危機反而愈來愈形升高。美國總統拜登甚至揚言俄羅斯可能最早會在2月16日對烏克蘭發動攻擊，俄羅斯則反問美國證據何在，雙方各執一詞，引起全球矚目。

2021年12月初，克里姆林宮透過外交管道對美國與北約提出一份安全保證清單。莫斯科要求北約不得讓烏克蘭成為新成員、美國為首北約國家不得在東歐與烏克蘭建立新的軍事基地，以及北約停止東擴。

俄羅斯與美國及北約迭經談判，後來美國與北約決定以書面方式回絕俄羅斯的要求。克里姆林宮多次表態要對烏克蘭用兵，甚至協同白俄羅斯在烏克蘭邊境進行10天的聯合軍演，展現隨時可能進犯烏克蘭的決心。

拜登多次表示俄羅斯最快可能在2月16日揮兵攻打烏克蘭，並將美國情報機構研判的俄軍進軍路線公諸於世。同時，美國為首的西方盟國並透過媒體透露烏克蘭軍力已非吳下阿蒙，如果俄羅斯決定進犯烏克蘭，可能會付出慘痛代價。

烏克蘭總統澤倫斯基雖然對拜登的警告不以為然，因為拜登的放話必然會對烏克蘭的經濟帶來嚴重的負面影響，但仍然希望拜登能訪問烏克蘭，作為對俄羅斯大軍壓境的嚇阻方式之一。為了化解俄烏危機，法國總統馬克宏7日飛往莫斯科與普丁會晤，但並未達成任何突破。德國總理蕭茲也於14日訪問烏克蘭與澤倫斯基會談，接著在15日訪問俄羅斯與普丁進行最後的斡旋。

澤倫斯基告訴蕭茲說，他認為烏克蘭參加北約終究只是「 大夢一場」，因為沒有多少國家會支持。澤倫斯基的這番話，不啻是變相回應俄羅斯的安全保證要求。蕭茲在與普丁會談時，也轉達澤倫斯基的重大讓步。

對莫斯科來說，烏克蘭同意不參加北約，就可算是俄羅斯的一項重大外交勝利。莫斯科一向都是以最小的代價取得最大的成果。今天普丁只靠大軍壓境與聯合軍演，就取得烏克蘭的重大讓步，當然可以在國內外宣稱這是俄羅斯的一大外交成就。

對西方國家來說，暫時不同意烏克蘭參加北約，就阻止了俄羅斯大舉進犯烏克蘭的軍事危機，代價也還不算太過高昂，至少北約國家並未犧牲烏克蘭的領土作為交換條件。更何況，在這次危機期間，西方國家對烏克蘭提供諸多武器裝備與訓練，也為未來烏克蘭加入北約打下堅實的基礎。

值得注意的是，普丁在14日俄羅斯國音電視台的談話顯示，他雖然同意繼續與美國和北約談判，但表示談判絕不可能永無止境。他的談話顯然在暗示，雖然烏克蘭的危機雖時緩解，但只要一有機會，俄羅斯很可能隨時重施故技，對美國與西方國家施壓。

最後，俄烏危機竟然發展成烏台共伴效應，對我國國家安全構成新的威脅，可能是國安高層始料所未及的。（作者為淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授）