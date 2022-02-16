民進黨當局為了配合美國的反中策略，也為了符合反中抗中，甚至仇中的選舉勝選考慮，不惜製造台灣內部的矛盾和對立。

以國家資源或參政者的資源，成立各種網軍來打擊不同路線的政治競爭者、以及在大陸工作的藝人、商人、學者、掀起台灣當局及民間，一片反中的聲音。民進黨也從中爭取政治利益。這種製造民粹的風潮，已行之多年。包括民進黨在最近的四個公投活動中，都看得到反中的民粹操作 。

台灣現在似乎是一邊倒的反中聲音，大陸網民正愁著沒事幹，正好對著台灣的網軍，展開對抗，相互衝擊。兩岸的隔閡和對立，倒退到令人擔心的地步。兩岸從上一個世紀的七十年代，經過四十幾年的時間，好不容易建立起來的兩岸血濃於水的同胞愛，卻因為台灣民進黨當局，為了掌握政權，運用所有大小媒體及網軍，鼓動絕大多數對大陸不理解不認識的青年人反中抗中，隨著美國人起舞，搞得台灣天昏地暗。令想安安靜靜生活而打拼的台灣老百姓， 憂心忡忡 。因為美國人不斷地放話，中共當局即將對台動武，台灣是全世界戰爭的熱點。日本則有氣無力地跟著美國人揮旗。日本當局當然知道反中的代價是什麼？中國大陸現在是日本最大的貿易夥伴，日本媒體預測，日本經貿上的「疏美親中」的情形，會越來越明顯。今年，更是大陸與日本建交的五十週年。

擺在眼前的事實，中國大陸在台海對面的西岸並沒有任何軍事異動，於是美國人再加碼，運用各種媒體向全世界放話，中共在未來五年、十年以後就會對台灣動武。民進黨政府的國防部，對於年輕人如何能在4個月的服役期間，養成能戰的軍人？幾乎所有懂得軍事的專家學者，都認為不可能。民進黨也不敢公開要求青年必須服役一年才能習得戰技，深怕得罪年輕人的選票。美國人則不斷地將一般般的飛彈、大炮、戰車、改裝的飛機配件賣給台灣。能夠理性思考的人都知道，台灣是不可能和大陸展開軍備競賽。大陸也不會如此，也不想對付台灣，儘管大陸網民，歇斯底里地喊「武統台灣」，但中共當局始終是「在一個中國原則下和九二共識」，什麼事都可以談。

兩岸攘攘擾擾也超過70年，其中動刀動槍的歲月也有30年。在1979年1月1日，中國大陸與美國建交日，中共當局發表告「台灣同胞書」，宣布兩岸和平統一方針，並停止炮擊金門。大陸國防部長徐向前也發表一篇對金門停止炮擊的聲明，兩岸才真正停火。但是並未簽署任何文件或停火協議，只靠雙方默契，延續至今日，也是歷史的奇蹟 。

歲月如梭，這樣又過了40年，來到今天。不少人認為，國共內戰，一直到現在，仍然存在延續性。兩岸經過沒有戰火的40年，中共當局對於和平統一仍然堅持，而且是中共立國的核心價值。台灣當局因為是由民選產生，現在的民進黨則走向脫離一個中國的道路上，把自己真正代表中國法統的中國雙手拱讓給大陸當局。自己反而成為偏安和邊緣化的台灣小朝廷。不論真台獨或騙選票的假台獨，在民進黨執政期間確實是用盡辦法去中國化。不少年輕人已徬徨在國家認同的方向上。全然無視中華民國政府和憲法的存在，跟著民進黨吹法螺的旗子，無視自己傳承的文化底蘊和冷酷的國際現實政治，認為台灣是應該獨立於中國大陸以外的一個政治實體或國家。但卻不知維護中華民國和憲法才是真正對抗，獨立於大陸的中共體制以外的另一個中國。那個中國是中華民國，是真正中華文化傳統的中國，是實施可以政黨輪替的民主中國。

然而，統一真的那麼容易嗎？中國歷史最典型的分治局面是三國時代。從曹丕稱帝的公元220年到280年司馬炎滅吳，統一中國。三國正式分治的時間共計60年。若廣義計算，從公元200年，曹操在官渡之戰擊敗袁紹，掌握中國北方開始，一直到208年，赤壁之戰曹操戰敗，於是孫權、劉備、曹操等三股勢力，形成三國鼎立。總之，三國鼎立是典型的分治局面。從曹操夾天子令諸侯，一直到晉朝統一天下，正好經過了80年的時間。

晉朝經過東晉及西晉的154年，中國又開始長期分裂。北朝從北魏開始 ，經過142年、南朝從宋開始歷經169年，最後南北朝由隋朝楊堅統一。這段分治的時間，可以說是極為漫長的分治歲月。此外 ，唐朝將結束的五代十國 ，更是精彩。經過70年的時間，由宋朝趙匡胤統一中國。總之，中國的歷史，確實是分分合合，合久必分，分久必合的狀態。兩岸分治已經超過70年了，從歷史軌跡來看，已到了分久必合的天花板！

在抗戰時有三個分治的政府，東北的滿州國、南京汪精衛的中華民國、重慶國民政府的中華民國。現在則是海峽兩岸分治，西岸是中華人民共和國政府，東岸是中華民國政府。個人以為，不論民進黨政府，怎麼搞分裂、怎麼搞去中國化，都無法阻擋同種同文同文化、同血緣，祖先共同來自大陸的共同記憶和關係。

第二次世界大戰以後的四個分裂國家，南北越經過慘痛的戰火，犧牲無數的生命和財產，才獲得統一。在西德持續展開「陽光政策」之下，東西德和平統一。南北韓仍然武力對峙。海峽兩岸狀況比南北韓好多了，雖然陷入統獨的紛擾。

除了這四個典型的分裂國家，世界其他國家也產生了新的分裂和對立。1991年的索馬利蘭，獨立自索馬利亞；2011年的南蘇丹獨立自蘇丹；1993厄利垂亞獨立自衣索比亞；2014年廬甘斯克、克里米亞、賽瓦斯托波爾，獨立自烏克蘭。利比亞則分裂為兩個政權；北塞浦路斯從塞普路斯獨立；東帝汶在1999年正式擺脫印尼，獲得獨立；孟加拉在1971年從巴基斯坦獨立；南斯拉夫分裂成7個新的國家。

這些分裂國家都是經過種族互相屠殺、經過戰火摧殘、死傷無數軍民和財物損失、難民到處流亡，彼此元氣大傷。分裂之後，恐怕得花很長的一段時間，人民生活才有可能恢復分裂之前的狀態。目前這些分裂的國家或政權，基本上都在聯合國的支援下，人民才能獲得最低生活的水平。全世界只有歐洲的捷克斯洛伐克聯邦共和國，在1992年和平分離為捷克共和國和斯洛伐克共和國。

最近大陸一些知名人士和媒體，又替中共黨中央出餿主意，說是要立「統一法」，也有人說要培訓接收台灣人員成立培訓班，批判國民黨某些人是「暗獨」。這種論點和台灣若干人士，天天喊台灣獨立，天天在想如何去中國化，不都是一丘之貉？傷害兩岸和平統一的氛圍？我們將現在新的分裂國家的狀況，不勝其煩地條列出來，為的是明白告知兩岸政治人物，兩岸要怎麼解決問題，絕對不能訴諸武力？台灣擔待不起，大陸也一樣承受不起。從兩岸經貿的熱絡來往，個人覺得兩岸是分不開了。兩岸的貿易，台灣有超過40%和中國大陸來往。美國人異想天開仍想從貿易，科技、金融來圍困中國，事實上已經不可能。不是因為中國變得更強大，而是大陸基本上已和世界各國的經貿關係結合在一起，分也分不開。台灣面臨地緣政治的競合，和中國大陸的經貿只有越來越緊密。再者，從中國歷史來看，追求國家統一是任何一個王朝的核心價值。歷代偏安的朝廷，最後就是覆亡，這是歷史的經驗法則和發展定律。

今天，台灣並不是沒有條件和大陸共同推動和平統一。中共當局的一國兩制是它的和平統一方案，主軸仍然是「一個中國原則和九二共識」。台灣當局也應該提出和平統一的策略。從現狀的一國兩制，正式走入一國兩府。最終中華民國政府能在若干條件下參與聯合國，一國兩席或者以聯合國觀察員身分，列席參與國際活動等等，這些都可以提出討論和協商。我們期望兩岸政治人物，對有關統一議題要慎重面對和發言。絕對不是天馬行空，隔岸相罵，怒火越燒越旺，那真的是成事不足，敗事有餘。我們要有耐心，彼此創造和平統一條件，也要有耐心等待條件發酵。兩岸和平統一應該是沒有時限問題，只要兩岸人民能過富裕的生活，彼此能夠交流合作，朝向和平統一的願望就越來越近。我們相信，兩岸中國人一定有智慧和耐心推動和平統一，讓兩岸人民共享繁榮和永續發展的未來。(作者為中華戰略學會研究員)

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※