2018年民進黨大敗後，蔡英文總統開始向獨派開刀，PTT帶起「獨派是吉娃娃」的風向，說他們「力量小聲音大」；2020總統初選，「獨派金孫」賴清德甚至不得不公開求饒，「請總統要求她的網軍停止對我的攻擊」，是獨派承受蔡英文壓力的一個表徵。

蔡英文放棄台獨，這是應該予以肯定的，而她為了邊緣化獨派必然的反彈，採用兩手策略，一是拉，收編曾是獨派青年的「林飛帆們」，用資源換取他們對台獨的噤聲；而對於堅持理念的傳統獨派則是堅壁清野，首當其衝就是停播彭文正所主持的《政經看民視》。

切斷獨派的媒體資源，的確讓賴清德在總統初選中體無完膚，黯然落敗。至於獨派以「學位門」（論文門）反撲，但攻防延續到今天，學位爭議，也只能說是各說各話，信者恆信。

「學位門」有兩個戰場，第一個戰場是「蔡英文有沒有學位」，第二個則是「學位怎麼來的」。「有沒有學位」在倫敦大學發布聲明之後，校外人士的質疑似乎就欠缺殺傷力；但在「學位怎麼來的」，蔡英文始終沒有解釋，為何1984年9月28日申請政大教職所填寫的博士論文題目，會與實際不符。

總統府說，蔡英文申請政大教職所填寫的論文題目，也是實際論文的章節題目，但全天下，誰會把自己的章節題目當論文題目？這實在是有夠詭異。合理的懷疑是，蔡英文申請教職的時候，論文尚未定稿，因此所填寫的只是暫定題目，之後論文題目有所修改，就與政大申請資料不符。

若此懷疑為真，那麼蔡英文在1984年2月取得學位（倫敦大學聲明說法），卻在1984年9月之後尚有修改論文，可見蔡英文取得學位時尚未送出論文，違背倫敦大學的規定；而論文未定稿就可以在政大申請教職，也充滿了「關說、走後門」的想像空間。

但說實在，「學位門」雖然佔據版面，但這種沒有直接證據的羅生門，必然是不支持蔡英文的信其有，而支持者信其無，對於蔡英文的支持度不會有什麼影響。

比較黑色幽默的，反而是獨派對蔡英文的一籌莫展，無能為力。中興大學教授莊秉潔有一個神邏輯，他說因為認為蔡英文的治國能力比哈佛博士馬英九更強，所以「一點也不懷疑」蔡英文的博士學位。這段話看似在酸馬英九，但「博士學位＝治國能力」，其實是在貶低只有碩士學歷的賴清德「沒有治國能力」。

莊秉潔還說：「（蔡英文）在第一任總統上任前，就擬好非核減煤的能源政策，雖然中間曾有短暫乾淨煤事件，但整個團隊很快又回到非核減煤政策」，賴清德的「乾淨煤事件」，成為莊秉潔口中蔡英文施政唯一的污點，獨派有能力抵抗這樣的學者護航嗎？

蔡英文與獨派的爭鬥已經全面化，連解釋論文門，都要趁機貶低賴清德。目前來看獨派被邊緣化的局勢已成，而且是被當初以台獨為神主牌的民進黨所邊緣化，歷史的諷刺，有時比電影更為荒謬。

至於馬英九跟蔡英文的「治國能力」到底高下如何，蔡英文都跟進馬英九的「反台獨」路線，誰高誰低，這還用說嗎？（作者為政治幕僚）

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