中國大陸政協《人民政協報》指出，國民黨少數「暗獨」對兩岸關係的破壞力比民進黨的「明獨」更大，並點名國民黨立委林為洲和陳以信就是「暗獨」。國民黨主席朱立倫16日在中常會三度強調，國民黨的核心價值是捍衛中華民國，以台灣優先、以人民為主，近年來看到兩岸情勢風險升高，國民黨一再希望促進區域和平，任何破壞和平影響兩岸發展，都無法同意也絕不認同。

看到朱立倫主席氣急敗壞地向中共抗議，其被共產黨、民進黨內外夾擊的尷尬處境，真教人情何以堪。

中共對兩岸統一始終沒有放棄，但自民進黨執政後對蔡英文的台獨傾向，始終存疑。蔡英文對內稱呼「中華民國台灣」，對外祭出「維持現狀」應付中國大陸文攻武嚇，再加上有美國在背後撐腰，「抗中保台」成為選舉必勝絕招，打得國民黨毫無招架之力，也讓中共無可奈何。

《人民政協報》點名國民黨少數「暗獨」對兩岸關係的破壞力比民進黨的「明獨」更大，顯然是嚴重誤會了國民黨，因為國民黨堅決反台獨，不能因為國民黨堅持擁抱中華民國，就被指為暗獨。時至今日在台灣喊「台獨」變顯學，喊「統一」被抹紅為叛國，朱立倫領導的國民黨只敢喊「中華民國萬歲」，被解讀為「暗獨」也就不意外了！

國民黨堅守中華民國派的「親美和中」路線，三面不討好，反成為國民黨「暗獨」的原罪了！

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