「把初心給了民進黨，把遺憾留給中華民國」，是輿論對司法院長許宗力一針見血的評價。當年蔡英文總統罔顧憲法爭議，執意提名許宗力為司法院長；他擔任院長後，果然所作所為皆能善體上意，悉心配合執政黨意志，在有關大法官會議的議案上做出很受爭議的處置。無論是蔡總統有「識人之明」而提名他，還是許宗力當上院長後懂得投桃報李，反正他的諸多決策顯然違背了司法人的初心。

司法行政權不可擴張

近日許院長又做了一件備受爭議的事。他以提升裁判品質為由，要求各級法院院長落實監督權，每月抽閱所屬每位法官一篇判決書。這是公然擴張司法行政權，存有侵犯司法獨立之虞的作法，所以消息傳出後，激起法官同仇敵愾的反應，群起怒批將「左右法官升遷，間接影響審判獨立，成為整肅異己的手段」，更有法官痛陳此舉將使法官審判無形中受到司法行政「監視」，違背司法獨立精神。

面對法官的反彈，司法院辯稱，此舉不是針對法官宣判前的裁判書，而是對案件審結後上網公告的裁判書，由院長隨機抽閱，沒有侵犯司法審判核心。但如果只是那麼單純，法官的判決書都上網公告，院長隨時可以查閱，又何需大張旗鼓發文訓令院長必須固定看，言外之意就是提示法官們：你們的判決有上級在盯著看，將影響考評，不要任意為之。至於院長隨機抽閱法官已公開的判決書，所謂「品質不佳的法官升遷將受影響」，究竟「品質」何所指，就盡在不言中，自己看著辦！

這項政策對於法官已經造成無名的恐懼與壓力，所以揭露後，法官們深感震驚，紛在內部的「法官論壇」留言批判。這股怒潮也是2012年最高法院改革方案之後，全國法官們再次炮口一致，站出來與司法院領導層槓上。其中一個具有代表性的批評說，他再也無法大聲、挺直腰桿對親戚、朋友、當檢察官、律師的大學同學說：「不要懷疑，台灣的審判獨立是來真的」。確實如此。當司法長官對判決內容予以審查，並作為考核法官標準，還聲稱不致於破壞司法獨立，誰人能信？

司法獨立是法治國家最基本的精神與準則，司法權行使時，必須確保不受其他任何事物和形勢的牽制和影響︰在審判案件中審判權完全獨立，不受任何人指揮和命令的拘束︰而且必須保障法官獨立性，所有的法官依據良心辦案，為維護司法權的獨立，予法官特別的地位保障和身分保障。我國憲法明文規定：法官須超出黨派以外，依照法律獨立審判，不受任何干涉。

許宗力早日收回成命

司法獨立可以分為三個層次，第一層為政治層面，指司法權獨立於行政、立法權之外；第二層則為機構層面，法院獨立於所有機構之外，且法院之間亦相互獨立；第三層含義是法官獨立，既獨立於其他職業的公民，又須特別強調法官與法官之間的自主性，法官獨立是司法獨立的最高形態。

「法官獨立」是確保司法獨立的基石，法官自主性不容任何力量侵犯。進一步言，法官的個人獨立與法院獨立是司法獨立不可分割的兩個方面，因為沒有法院獨立，單個法官即無法獨立履行其職責。同樣的，如果法官獨立審判不能免於可能會帶來的種種擔心，就使獨立的審理與判決失去保障，司法獨立也就無從實踐。

既然判決書都公開上網，許宗力院長仍大張旗鼓明令各級院長抽閱，是明目張膽將法官當作下屬，宣示要檢驗其工作績效，讓法官備感壓力與不受尊重，互相的信賴關係被侵損，獨立審判受到有形無形的壓力。

許宗力在維護司法獨立的意志與作為早已備受質疑，如今又要求各級法院院長落實監督權，全面實施「裁判品質提升方案」，法官們噴出強烈的反彈怒火，幾乎已到「炸鍋」程度，這不僅反映眾法官對新令的不苟同與不信任，同時也反映法官們對許宗力院長存有嚴重的信任差距。我們要問許院長：你的司法初心給了誰？如果是給執政黨而不是中華民國，那就趕緊收回這個別有用心的成命吧！