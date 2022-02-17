政協會議的結果，在國民黨內引起極大震撼，其中尤以憲草原則為嚴重。

當參與政協的代表王世杰將該案向國民黨中常會提出表決接受時，谷正綱反對甚烈，而且氣憤的至於流淚。在2月4日的國民黨中央委員會談話會中，出席發言之委員大多為黨中之CC系，均反對政協會議之結果，而尤攻擊憲草案。

反對之聲勢，幾乎形成國民黨分裂之危機，據陳布雷向蔣報告：

本（國民）黨自政協會議以後，同志之間或則憤激過度，或則消沉已極，或則觀望風色另求出路，或則積年怨望急求發洩，彼一會議，此一敘談，其狀況至為複雜。

從前黨員中雖或有不滿於接近領袖之幹部，而萬事均可得領袖一言以為定，今則已漸漸於不知不覺中脫離此一分際。此一趨勢之發展，將促進離心趨勢，而有礙於統一之領導。

在國民黨人積怨、憤怒的情緒下，中共為表示對政協協議之擁護，連日在延安及各地發動慶祝政協成功大會，此不啻火上加油。2月10日，一些左派人士郭沫若等，在重慶較場口召開大會，慶祝政協之成功，國民黨重慶市黨部主委方治（CC系）等，則發動群眾與之對抗，遂致引起互毆事件，是為較場口事件。此亦觸動了毛澤東的好鬥神經，聲稱較場口事件以後，不要忘記了「黨歷來的路線」，就是「打倒法西斯殘餘勢力和資產階級中的反革命」。

儘管國民黨一些人士反對之聲不絕，蔣中正在3月間的國民黨六屆二中全會，對攻擊參加政協會議之黨內人士，嚴加斥責，謂彼等缺乏黨德。更要求全會「信任其本人」，以全體起立表決的方式，通過了政治協商會議之協議。

惟全會對政協決議的憲草原則作了重大修改：

1.國民大會為有形之組織，行使四權。

2.取消立法院之不信任權，及行政院提請解散立法院之權。

3.取消省憲，改為省得制定自治法規。

全會又通過：

1.將來國民大會開會時，本黨總裁除以國家元首之資格當然出席指導外，並應為本黨出席國民大會代表之一。

2.國民政府委員，由國民政府主席提請中央執行委員會全體會議選任之；如各黨派人選在二中全會開會前，不能提出名單，則由國民政府主席提請常務委員會選任之。

這是對政治協商會議的大翻案，是予共產黨攻擊國民黨最有力的把柄。

中共對政協結果極感滿意，其對黨內的指示：「我黨即將參加政府。」對於支持政協決議的國民黨人如蔣介石、孫科、王世杰、邵力子及政學系等人，與之合作。反對CC復興系中的反民主分子。暫時停止對國民黨的宣傳攻勢。這雖然含有策略性的鬥爭，以分化國民黨，但也有其正面的意義。

共方也推出毛澤東等8人參加國民政府委員會，及周恩來等4人參加行政院。並批准了出席憲草審議委員會的名單。3月4日，馬歇爾、張治中、周恩來3人軍事小組到延安考察，毛澤東與張治中交談時，張說：「政府改組了，中共中央應該搬到南京去，您（毛）也應該住到南京去。」 毛回答說：「我們將來當然要到南京去。」毛之回答，似非敷衍之詞。但其後不到十天，便發生了變化。

【未完待續，蔣世安專欄每周四刊出】