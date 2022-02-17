九九，28歲，遼寧省東港市某鎮

最近幾年丹東草莓成了「網紅」，很多外地朋友都在買丹東草莓吃。實際上，丹東的草莓來源於其下面的一個縣城東港市，只有這裡的草莓才是最正宗的九九草莓，中國最大的草莓研究所也在這裡。

北緯40度是國際公認的草莓生長黃金帶，東港正是處在這樣一個黃金地理位置，加上這裡水源充足，水質優良，成就了九九草莓最佳的生長環境。

我就是東港人，我們從小吃的就是九九草莓，以前一直以為各地的草莓都是又大又香又甜，長大了才發現，原來只有東港草莓是這樣的。隨著互聯網的發展，丹東草莓的名氣漸漸起來了，市場也逐漸供不應求，價格也越來越貴。本地有棚的草莓果農，幾乎都賺翻了，很多人看著眼紅，都想建棚種草莓。

但其實這件事沒那麼容易。一來，東港適合種草莓的地方只有周邊的幾個村鎮，這裡的土地建棚才能種出香甜的草莓，其他村鎮的大棚裡種出來的草莓味道都不對；其次，建棚的費用很高，起步就要幾十萬元（人民幣，下同），後續培育草莓苗、人工費都是投入，一般兩年才能收回成本。

此外，雖然現在丹東草莓成了網紅，但還是有風險的，因為草莓只能通過順豐冷鏈物流運往外地，而疫情時期不確定因素太多，2020年疫情剛開始的那個冬天，就有大量果農的草莓都砸在手裡運不出去。

我前幾年大學畢業，剛好考上了東港周邊適合種草莓的一個鎮上的老師。在鎮上幾年的耳濡目染，讓我對種草莓也有了不少瞭解。最後，我決定自己也建一個棚，增加一些副業收入。

建棚花了30多萬元，一共不到4畝地，草莓苗是去研究所買的，普通苗1元1棵，冷凍苗2元1棵。夏天建棚，8月份栽苗，11月份就能開賣了。很幸運，我這個棚裡栽出來的草莓味道很好。草莓後續最大的成本就是人工費，僱人的話利潤幾乎要減少一半，我們家的棚都是我父母和親戚在幫忙打理，所以這部分支出比較少。

一般棚裡的草莓都是有專門的人來收的，我們只負責摘就行。其實草莓的出棚價並不貴，以今年為例，優質草莓棚價最貴的時候也就二十多元/斤，便宜的時候才十幾元/斤，貴在了中間裝盒、打包的人工費和運輸的運費上，再加上層層中間商賺差價，賣出去的草莓自然價格上了幾個台階。

可能是丹東草莓成了網紅的原因，今年草莓格外好賣，我的大棚裡的草莓收成也不錯，現在賣了3個月，收入快20萬元，還能再賣2個月，預計一個草莓季就能把建棚的成本收回來，明年開始就能純賺錢了。

現在副業的收入已經遠遠超過了我的主業。過年時和一些北上廣回來的朋友聊天，還發現種草莓的收入甚至超過了他們在北上廣的收入。

縣城雖小，但也不能和窮劃等號，只要肯努力開拓，賺錢的機會一點不比外面少。

（閆俊文、孔月昕、曹楊、張琳、謝中秀、鄧雙琳/燃財經工作室）

（《在農村，有北上廣年輕人想不到的致富密碼》系列七）

（本文來源：「燃次元」公眾號）