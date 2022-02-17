延邊位於吉林省東部，東與俄羅斯接壤，南與朝鮮毗鄰，與韓日隔海相望，

首府為延吉。

延邊是中國唯一的朝鮮族自治州，這裡的美景、美食、人文風情別具一格。

人這一輩子，一定要賞延邊美景。

延邊是「森林氧吧」，森林覆蓋率達80%以上。

在北京冬奧會越來越近的當下，冰雪運動也逐漸深入人心，延邊的冰雪運動，煥發著青春與熱血。

延邊的雪，讓無數人流連忘返，也讓無數人體驗到了冰雪運動的激情與樂趣。延邊長白山仙峰滑雪場，獲評吉林「冬季奧運項目訓練基地」。

延邊有老白山雪村，積雪期長達7個月。

延邊有老白山霧淞，獨樹一幟，令人神往。

延邊有寒蔥嶺，十里紅葉賞不盡秋色，「最美公路」穿林而過。

延邊有滿天星國家森林公園，水曠、山幽、林秀，隱在大山深處的山村，彷彿恬靜愜意的世外桃源。

延邊有老里克湖，一片純粹的林海雪原。

延邊有仙景台國家級風景名勝區，四時景色千姿百態。）

延邊有蘭家大峽谷國家森林公園，原始、古樸、天然、神奇、神秘。

延邊有布爾哈通河，為城市帶來靈性。

布爾哈通河緩緩流淌，最終匯入圖們江。

人這一輩子，一定要見延邊生物。

延邊是野生動物的天堂，延邊有敬信濕地，是中國候鳥三大遷徙廊道之一。

延邊更有群鷹薈萃，白尾海雕、虎頭海雕、金雕、禿鷹上演「猛禽戲」。

延邊有東北虎豹國家公園，約比美國黃石公園大60%，這裡生活著50只威武霸氣的野生東北虎。

這裡還有60只處於極危狀態的東北豹，近些年虎蹤豹影頻現。

人這一輩子，一定要邂逅延邊的人。

（朝鮮族舞蹈表演已成熱門的旅遊項目。延邊州文廣旅局供圖）

延邊是中國最大的朝鮮族聚居地，朝鮮族人口有80萬人，占中國朝鮮族人口的41.6%。

鮮族男裝衣短，褲長肥大，加穿坎肩，女裝短衣長裙，裙有纏裙、筒裙、長裙、短裙、圍裙之分。

朝鮮族民居外觀很美，屋頂坡度緩和，中間平行如舟，兩頭翹立如飛鶴。

延邊有「東方第一村」，防川民俗村，與俄羅斯、朝鮮毗鄰，雞鳴聞三國，犬吠傳三疆。

延邊有金達萊民俗村，這裡被評為「全國少數民族特色村寨」。

延邊有美麗的金達萊，作為州花，寄托著人們對美好生活的嚮往。

人這一輩子，一定要閱延邊文化。

延邊人文景觀眾多，延邊有六鼎山，金鼎大佛是釋迦牟尼青銅坐佛，足有48米高。

延邊有龍虎閣，站在龍虎閣，一眼望中俄朝三國。

（汪清蘭家大峽谷一線天景觀。長白山森工集團供圖）

延邊口岸眾多，是多國文化交匯之地，東北亞文化在延邊碰撞出火花。

延邊有國際馬拉松，沿著中朝邊境，風景秀色可餐。

人這一輩子，一定要品延邊美食。

延邊是美食天堂，延邊是中國北方著名的水稻之鄉。延邊人以擅長在寒冷的北方種植水稻而著稱。

延邊大米等特產被製成各種各樣的食材。

人這一輩子，一定要去一趟延邊。

延邊這麼好，怎麼去？

乘坐「東北最美高鐵」吉圖琿高鐵直達。

也有現代化機場，四通八達。

人這一輩子，一定要來一次延邊。

（延邊雪淞遠霧。 趙學文 攝）

延邊之美，美在純淨，美在熱情，延邊歡迎您！

（本文來源：中新網）