當俄羅斯國防部發言人在15日表示，若干派遣在俄烏前線的地面部隊已開始返回俄國駐地，拜登總統從美國首府白宮一跤摔成「放羊的阿公」，各國還齊以股市大漲，慶賀拜登的「放羊」失敗，這種輸到徹徹底底的脫褲子，何止是克里姆林宮譴責美國的「歇斯底里達到頂點」所能形容！

尤其是美國白宮「預測」俄羅斯恐在北京冬奧期間發動飛彈奇襲，美國、日本、英國、南韓、澳洲等國，乃相繼頒布自烏克蘭撤僑令。就連蔡政府也配合演出，宣布包括「呼籲並協助僑民儘速離開烏克蘭，確保安全無虞」等五點說明，且三度發布旅遊警示。結果糗的是，經過各種聯繫管道，最終，竟無任何一人表示有返台意願。

面對「放羊」的拜登，烏克蘭總統澤連斯基在與德國總理蕭茲的聯合記者會上公開埋怨：「烏克蘭被俄軍包圍，美國等盟友卻不肯派兵助戰，讓烏國處境艱難，未來要加入北約，恐怕是一場夢。」澤連斯基的萬千慨嘆，以及他諷刺美國等國，乾脆將預測俄國入侵烏克蘭的2月16日，稱為「統一日」，盡皆抵不過美聯社於2月12日發出的緊急快報，指稱「美國國務院將下令緊急撤離駐烏美國大使館，所有人員都必須在2月13日前離開基輔」般的背後插刀、落井下石！

做為替「放羊」拜登跑龍套的蔡政府，眼前真正該掛慮的反倒是，日本台灣交流協會台北事務所早自去（2021）年底即已開始呼籲：在台駐留三個月以上的日本僑民與台北事務所聯繫登記，以建立起緊急聯絡網。即使日本政府的「自台撤僑」原則，始終是「要靠僑民自己努力」。

近來，共機忽而迫近馬祖東引空域，忽而以30公尺超低空高度進入我西南空域。如若不幸，成天對烏克蘭窮喊「狼來了」的「放羊」拜登，狼卻大拐彎地跑來了台灣，試問：澤連斯基所言「美國等盟友不肯派兵助戰」的夢一場，會不會一轉成為台灣噩夢？

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