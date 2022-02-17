教育部依據時代力量立委王婉瑜的要求，將網路辭典中的外公外婆加註「今亦稱祖父母」，引起輿論撻伐。王婉諭16日在臉書發文，強調外公外婆沒有不見，只是在網路辭典中的釋義加註，不代表未來不能用這些詞彙。如何稱呼是個人自由。

王婉瑜的辯解又引來網友批判。有留言說：既是個人自由，那妳叫教育部調整個甚麼?另有網友表示，這也扯上性別歧視，那「老婆」是不是也要改改？更多網友認為，立委應該多注意近來的物價、民生等問題，有心力搞這種鳥事，還不如多關心弱勢、單親家庭，還有家暴的問題!

從語言學的角度來看，世界上通用的語言極多，各有語法，但是精緻化的程度不一。越是精緻的語言對事物的描述越是精確明晰。舉例而言，中文裡的「米」與「飯」定義不同，區分得非常明確，但是英文一律稱為rice。這是因為米飯為東方文化，自然區分清楚極為精確明晰。這也是中文優質化的表徵。

同樣的，英文中對於祖父及外祖父一律稱為grandfather，不如中文精細地區分清楚，也凸顯英文的粗糙及缺陷。如今教育部竟然盲從王婉瑜既無知又無謂的要求貿然更改，根本是棄優從劣，自甘賤貶。

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