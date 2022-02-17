歷經民進黨第二次執政的台灣，社會分裂不消反增、貧富對立不斷加劇、極端政治應運而生。大權在握的執政黨遠離民意、貼近財團，早非當初的「清廉勤政愛鄉土」，但又如何？在野兩黨中，較大者一副病懨懨的外強中乾，毫無在野第一大黨的監督態勢，從中央到地方呈現「躺平」頹狀，支持者莫不嘆息；較小者志大才疏體質弱，一旦年底柯P下班，黨的運作八成是「單飛不解散」，再不談在野合作維持政治能量，選後很快就要推進政治急診室急救。

在野並非一籌莫展，事實上，在野各黨仍保有多數民眾肯定的正面價值，只是被民進黨長期抹黑、扭曲、概化，加上多次選舉不順，才會選到「懷疑人生」、「論述不能」。

心病還要心藥醫，要根除病痛須將以往具正面價值的論述加以盤點，重新賦予生命，喚醒社會共鳴；絕非走投無路轉而「拿香對拜」，進而自失政黨主體性，還沒改名台灣國民黨前，恐怕就先被改造成中國民進黨，變成民進黨的政策附庸。

看看民進黨，自我標榜「台派」，霸占「台灣」解釋權，通過執政行的盡是意識形態專政、製造社會對立仇恨、引導社會價值扭曲、媒體假自由真壟斷、網路側翼民兵霸凌，台灣的「威權式民主」儼然成形。

政治霸凌在野黨便罷，在民生問題上，萊豬、核食搞雙標，能不能吃黨說了算！現在連通膨、物價、房價等民生均告調節失靈，連買雞蛋都不可得。不說，還以為台灣已經進入社會主義初期階段的計畫經濟，買雞蛋可能都要用配給。

上述這些滿滿的「台派作風」、「台灣價值」民眾肯定是幹在心裡口難開，又恨那在野不成鋼，竟無一人可以高舉質疑台派禍台的大旗，揭開那虛偽不堪的執政假相。

要翻轉民進黨惡性執政，缺的從來不是題材，題材可說遍地都是。缺的從來都是已匯聚社會能量、又有道德勇氣的領袖魅力型政治人物，願意登高一呼，高舉正派大旗，引導民意共同推倒綠色鐵幕，這不就是民進黨最怕的「顏色革命」嗎？只是革的正是綠色，台灣是時候需要一場綠色革命了。

台灣需要一場顏色革命。誰來扮演「正派台灣」的化身，帶領民眾進行一場綠色革命？那些還躊躇不前的在野政治人物們，再遲，恐怕就要被民眾看破輕重了。（作者為自由撰稿人）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※