許多國家決定解封與病毒共存，衛福部長陳時中接受媒體訪問表示，「為了不讓台灣經濟與其他開放邊境的國家相差太多，勢必開放邊境」，首波開放商務客入境採「全面開放」；未來入境檢疫天數可能再縮短，「下半年起國門非開不可，以免經濟競爭能力差人一大截」，陳時中形容這是「時勢所逼」。

原本應是經過評估才能做開放出入境的決策，即便是其它國家基於經濟壓力而一一開放解封，我國只要相關配套足夠，跟進應該也合理，但委屈說成「時勢所逼」，難不成是受迫輿論或工商團體壓力不得不為？還是來自高層指示，另有隱情？所謂「時勢所逼」的苦衷究竟是什麼？

巧合的是，民進黨內台北市長選舉提名上，挺陳時中或林佳龍，英系、正國會相持不下，陳時中與林佳龍都沒有捨我其誰的主動表態，抬轎人卻是搖旗吶喊、賣力敲邊鼓，但明眼人都知道，除非蔣萬安與黃珊珊兩陣營殺紅了眼，民進黨才有坐收漁翁之利的機會，目前陳時中與林佳龍現階段最好的選擇，就是：等待。

平心而論，陳時中垂暮之年拚著老命做防疫指揮官，無非是希望更上層樓，直轄市長的選舉是其政治回春的一帖特效藥，但一張漂亮的防疫成績單攸關這張參選門票甚鉅，這次鬆綁「商務客入境全面開放」，正面看是挽救台灣經濟，冒著疫情擴散的險棋，側面看則是沒有功勞也有苦勞，賭上層峰關愛的眼神，轉換跑道去選直轄市長開創政治第二春，與其說他是「吃碗內，看碗外」，不如說投入參選是「時勢所逼」！

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