新竹市長林智堅，因為不能參選大新竹市長，罕見點名批評國民黨立委鄭正鈐。鄭正鈐能讓林智堅踢到鐵板，可見國民黨雖然少數，只要策略運用得宜，還是能讓民進黨「痛到」。

大新竹合併，固然是許多新竹市民的想法，但是在鄭文燦說出「林智堅不在桃園政治版圖裡」後，林智堅才急急忙忙要在一年之內推動竹竹併，這當然只是為了自己的政治利益盤算。

林智堅之心，新竹人皆知；林智堅與其把自己不能參選大新竹市長的怨氣，責怪給鄭正鈐與高虹安，不如去想想為什麼連民進黨的立法委員，都不敢挺自己；要指責在野少數，怎麼沒膽罵執政多數？

鄭正鈐、高虹安並沒有宣布要參選新竹市長，林智堅點名批判鄭正鈐，反而凸顯了鄭正鈐在新竹在野勢力的樞紐地位。新竹市與基隆、台北、桃園一樣，是2022的「搖擺州」，兵家必爭之地；從林智堅的焦慮，可看出新竹市在野反攻的契機，國會當然也會是非常重要的戰場。

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