前總統馬英九在16日參加活動時，公開表示台灣的民主已越來越不自由，甚至已走向民選專制，一席發言再度掀起波瀾。泛綠陣營想當然爾再度群起攻之，而網路上的「1450」也迫不及待的用馬政府時期「迫害司法」、「政績不佳」狂轟猛炸，但細觀泛綠陣營種種蠻橫作為，卻又恰好呼應馬英九所言，實是讓人不勝唏噓！

首先在新年開春，民進黨就送了台灣民眾一個大禮——解禁福島地區食品進口。攤開2018年公投結果來看，當年的公投題目很明白寫到「你是否同意政府維持禁止開放日本福島311核災相關地區，包括福島與周遭4縣市（茨城、櫪木、群馬、千葉）等地區農產品及食品進口？」，不僅明白寫定禁止福島與周遭四縣市為禁止食品進口地區，更獲得779萬同意票。進一步來說，這是民進黨蔡英文執政時期成立的公投案，既然延續執政，就應繼續遵守公投結果，而非用一紙行政命令就想推翻民意！

更過分的是，如同四大公投的套路，民進黨又用媒體工具開始鋪天蓋地的大內宣，先用「福食」來偷換「核食」概念，更用抹黑的方式打壓反對意見。只要與執政黨不同意見者就極度醜化。實在非民主國家應有之樣態！

另一方面，除了大綠的福食議題外，小綠的時代力量黨團又在立法院新一會期大喊要通過「反滲透法」、「營業秘密法」、「國家安全法」，企圖又炒「抗中保台護民主」的冷飯，把「反中」神主牌再度拿來運用，更呼應民進黨把國民黨一律抹紅的選舉目標與手段。

著名政治學家孟德斯鳩在其「政體分類說」的理論中，提到專制政權的核心意義，在於其權力維持形式是「恐懼」,藉由從上而下的恐懼達到專制的目的。如今民進黨的種種作為正好是如此方式，遇到政敵就用媒體抹黑、司法追殺導致恐懼產生。近期最著名的例子當屬台中市第二選區立委補選，顏寬恆一家所受到的待遇。選舉結束後更因為這樣的手段與過程，讓有意願角逐下一屆桃園市的國民黨籍議長邱奕勝宣布抽退，宜蘭縣長林姿妙、雲林縣長張麗善分別遭司法、監察追殺，其他縣市長參選人亦人人自危，正是國家機器被用來遂行「專制」作為的鐵證！

馬英九在眾人眼中或許是過氣政客、國民黨短期內也暫難重新獲得多數民眾認同，但不變的事實是當年馬英九面對民眾謾罵都默默承受，現在只要有不滿政府、官員的發言，隨時都會被以「社會秩序維護法」、「公然侮辱罪」提告，言論箝制之深，亦是對民眾「製造恐懼」的最佳證明。

當反對的聲音不能被聽見、反對的力量被極度打壓時，民主已然發生變化，如撇開統獨等意識形態問題，台灣的民主正被「有意」的操控，只希望民眾能擦亮眼睛、正視問題，別讓綠色民主專制成真，否則將不只是「吞核食、吃萊豬」的問題而已！（作者為台北市青年聯合會理事長）

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