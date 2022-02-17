《上海公報》不但促成冷戰國際格局的重大轉折，也深刻改變了中華民國在台灣的命運。50年過去，美中新冷戰烏雲瀰漫全球，台海情勢又陷入險境。《上海公報》的親歷者日益凋零，美國新一代中國政策學者漸受鷹派思維主導，如何傳承前人的精神和智慧，殊為不易。

九二共識緩和僵局

《上海公報》代表美國「一中政策」的確立，在此基礎上美方與中共關係正常化，直至1979年與大陸正式建交。然而，如果回到《上海公報》原典重讀「原汁原味」的涉台論述可以發現，所謂「一中」只不過是雙方的各自表述，美方「認知到海峽兩岸的所有中國人都認為只有一個中國」的說法，充滿文字遊戲趣味，北京希望早日實現與美國關係正常化，也就默然接受，因而達成了「求同存異」的共同認知與諒解。

《上海公報》之所以能夠求同存異，本質是當時的中共與美方在急需遏制蘇聯的共同考量下，彼此留下政治模糊空間。從宏觀的全球戰略來看，雙方求的是「接觸與合作」之同，存的是意識形態之異；從微觀的台海議題來看，雙方求的是「一中存在性」之同，存的是「一中解釋權」之異。時至今日，無論美國對台政策在天平兩端如何游移，最終還是回到《上海公報》的平衡點。近些年美方對蔡政府在政軍、外交領域的支持不斷加深，但仍不斷宣示「一中政策不變」、「不鼓勵（或不支持）台獨」的表態。

1992年兩岸兩會就一個中國達成的共同認知和諒解，正是《上海公報》求同存異精神的延續。我方在國統會八一決議文基礎上，提出「在海峽兩岸共同努力謀求國家統一的過程中，雙方雖均堅持一個中國的原則，但對於一個中國的涵義，認知各有不同」的表述，陸方經過研究以「海峽兩岸都堅持一個中國的原則，努力謀求國家的統一，但在海峽兩岸事務性商談中，不涉及一個中國的政治涵義」作為回應。由此兩岸求一中原則之同、存一中內涵之異的「九二共識」就此確立，這與《上海公報》就一中的求同存異、各自表述完全一致。

民進黨政府談及「九二共識」時，強調「歷史已經翻過那一頁」。的確，台灣政治體制、兩岸關係和美中關係較1992年今非昔比，台灣民眾國家認同結構也發生劇變，但別忘了，當年我方海基會版本的一中表述及其依據的八一決議文，是基於中華民國憲政體制做出的，《兩岸人民關係條例》也在那一年訂立。

如何符合台灣利益

1992年到現在，《中華民國憲法》、增修條文以及《兩岸人民關係條例》幾經修改，台灣民主制度和執政黨亦幾經變遷，但「國家統一前」以及「台灣地區─大陸地區」的定位絲毫未變，這一頁仍有憲法效力的白紙黑字，怎麼可能翻得過去呢？也正因為此，《上海公報》美方認知到的「一中」表述，直到今天仍然適用。

當下的兩岸僵局，在《上海公報》同樣能找到答案。公報中美方「重申對由中國人自己和平解決台灣問題的關心」。如果把時空跳躍到50年後的今天，再來對比拜登政府《印太戰略報告》的涉台表述「美方支持台灣自我防衛能力，以確保台灣未來的地位能以和平方式決定，並符合台灣人民的意願和最佳利益」，兩者之間本質有何差別？簡言之，當兩岸終局問題已經擺到桌面時，美方反對的是單方面、脅迫式的解決方案，但對兩岸以和平、自願方式解決政治問題並不持異議。

儘管眼下困難重重，美中在氣候暖化、地區事務、經貿等領域仍維持有效的溝通協調，雙方執政者還是努力維持求同存異的基本格局。同理，在大陸對台灣「硬實力」的絕對優勢之下，放諸今天及未來的兩岸關係，求同存異的精神與智慧，亟需得到與時俱進的傳承。蔡總統早在2012年首次競選時，就嘗試以求同存異建構兩岸論述，2016年就職演說離真正「求同」只差一步之遙，但蔡總統口中的「同」只有台海和平穩定的共同責任，卻忽視了兩岸在憲政體制、歷史文化、經濟社會的連結。

《上海公報》歷經50年，已成為一個能自我發展的有機智慧，啟示兩岸：只要符合既有憲政體制、符合普遍民意、符合台灣最大利益，雙方應做出求同存異的處理，推進兩岸對話、化解政治分歧就不存在任何障礙。（系列完）