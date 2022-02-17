果然不出所料，國民黨才剛公布由黨主席朱立倫領軍的「中央選舉提名委員會」8人名單，其中最受矚目的新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕這兩位，隔天隨即相繼聲明婉謝，理由是自己年底將爭取提名及競選連任，「不宜球員兼裁判」。

這個理由說通也不通，通的原因，表面上都說是「避嫌」，實際上卻根本不通。因為以前國民黨長期執政、家大業大時，選舉時所成立的中央提名小組都是由黨內大老和黨政高官所組成，他們不必接受民意檢驗洗禮，當然就沒有所謂「球員兼裁判」的問題。但現在時過境遷，怎麼還食古不化，無法與時俱進？

如今國民黨已是只剩一畝三分地、孱弱不振的在野黨，不把黨內真正具有實力的地方大諸侯納入提名機制，難道還有什麼高高在上的黨政高官，或者位階更低的政治後輩，可以決定整體選戰的陣容與大戰略嗎？

說白了，侯盧二人要繼續連任，會不會「球員兼裁判」只是技術問題，國民黨如何納入他們打好「團結牌」才是本質關鍵；相對而言，如果黨中央沒有納入真正的實力派人物，外界是不是又會說朱立倫在搞小圈圈決策？

民進黨由蔡英文領軍，廣納府院及黨內派系高層成立選對會，成員都以實力為原則；朱立倫此次成立選策會、提名委員會，除了同樣採「實力」原則，以及強打「團結牌」之外，更像是拉攏侯、盧、韓國瑜一起背書年底選戰結果，隱含共同承擔的意味。

但若朱仍乾綱獨斷、另有所圖，成員間若即若離或欲獨善其身，如今的侯、盧婉謝，就不只是擺譜端架子所能解釋的了。