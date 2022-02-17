這段時間以來，俄羅斯與烏克蘭的戰火幾度一觸即發，引發全球關注。不斷鼓動戰事的美國動輒叫囂「關閉北溪2號」，也使得天然氣供需的緊張關係在俄烏危機中躍上舞台，成為地緣政治風險的一環。

天然氣分為管道天然氣（PNG）和液化天然氣（LNG），北溪2號天然氣輸送管（NS2）可以將俄羅斯的天然氣經波羅的海運往德國，不必再經過烏克蘭，這會讓烏克蘭1年減少至少10億歐元（合計約310億台幣）的過路費收入，烏克蘭當然不爽，而美國也很感冒，因為根據俄羅斯與歐盟之前簽訂的協議，NS2天然氣交易將使用歐元進行結算，這當然會折損美元霸權。

所以美國老是吵著要關閉NS2，與其說是對俄羅斯的制裁，不如說更多是出於保護美元霸權和商機的私心。因為俄烏情勢影響俄羅斯天然氣對歐洲的出口，美國LNG迅速補位，出口量創下歷史新高，其中有一半是到歐洲，比例高於過去許多。美國LNG業者海撈一票，正所謂「天下大亂、形勢大好」。

美國成功發展出頁岩氣的開採技術並在2016年首次出口後，LNG的產量就急速猛增。根據LNG國際追蹤平台ICIS LNG Edge的資料，美國已在2021年12月成為全球LNG的最大出口國。由於LNG產量增加太快，近年來美國頁岩油氣業者不斷施壓美國政府，要求開拓更多海外市場；在中油的天然氣採購計畫中，「北美頁岩氣」就被列為重要來源。

蔡政府對興建天然氣接收站十分積極，甚至寧願到處傷害自然環境也在所不惜，推完三接，現在又急著在基隆外海推四接，未來還要在台中港建五接。蔡政府是否有來自美國頁岩油氣業者透過該國政府所施予的壓力，頗耐人尋味。

四接的天然氣儲氣槽與接收碼頭之間需填海造陸18.6公頃，並將設置長達1公里的堤防，地方人士擔心四接將活埋7萬多株珊瑚、保育類綠蠵龜及玳瑁等也無法繼續生存，突堤效應則會讓基隆最長海岸線消失，並帶來大量淤沙，嚴重衝擊漁民的生計，因此漁民強力反對相關計畫，甚至醞釀發動公投；五接雖然是既有港區的擴建，但是外廓防波堤會影響白海豚南北迴游的路徑，同樣遭地方環保人士反對。目前四接和五接的環評仍卡關中。

俄烏情勢令人擔心是否會影響台灣的天然氣供應，中油說，俄羅斯天然氣僅占10%，量並不大，所以無須擔心。中油的這番保證有待商榷，一來，目前各國都在搶氣，歐盟前幾天還特別情商日本「周轉」部分天然氣給他們，可見供應之緊張。在這種情況下，就算直接從俄羅斯進口的天然氣不算多，但台灣從其他地方進口的天然氣也會受影響啊！其次是價格飆漲的問題。為了配合蔡政府的凍漲，中油被迫吸收天然氣的漲價，去年因此大虧了749億元。別忘了，中油的錢就是全體納稅人的錢。

在蔡政府的全力推動下，台灣已經成為全球第5大天然氣進口國，無法自外於天然氣市場波動的衝擊，所以，遙遠的俄烏有任何風吹草動，台灣也不能等閒視之。（作者為資深媒體人）