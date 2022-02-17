司法院以提升裁判品質為由，要求各級法院院長每月抽閱所屬每位法官一篇裁判書。此舉涉有侵犯審判獨立之虞，至少也是公然擴張司法行政權，引發許多質疑；雖然司法院解釋「發現裁判明顯違誤，在不影響審判獨立之限度內，以適當方式告知承辦法官」，但仍引來更多憂慮！

此一政策若防弊不足反讓法院院長有其機會，以「認有明顯違誤，提醒注意改進」而影響審判獨立；亦即各級院長「提醒注意」時，也容易變成利用職權進行「關說」！雖然，司法院重申「涉及認事用法的審判核心領域，院長即使有不同看法，也不得告知承辦法官。」但這原是憲法「審判獨立」的基本認知，有必要藉此告誡各級院長嗎？

又各法院院長如何使用「適當方式告知承辦法官」？若無法有一定的標準可循，何謂適當？誰來認定適當？若不適當該如何補救？這是一個難以拿捏的政策，司法院製造出一個巨大的灰色地帶，是要控制各級院長或法官嗎？冒著涉有侵犯審判獨立之虞，也冒著讓各級院長深陷法官挑戰的風險，這樣的司法改革值得嗎？

司法院此舉雖是針對案件審結後上網公告的裁判書，由院長隨機抽閱。惟目前法官判決都已上網公告，隨時可以查閱，又何需命令院長必須提示法官，且「品質不佳的法官升遷將受影響」，若將「品質」作為考核法官的標準，司法院還聲稱不致破壞司法獨立，如何令人相信？

我國憲法第80條明文規定：「法官須超出黨派以外，依照法律獨立審判，不受任何干涉。」這是法治國家最基本的精神與準則；為此，憲法第81條更進一步規定：「法官為終身職，非受刑事或懲戒處分，或禁治產之宣告，不得免職。非依法律，不得停職、轉任或減俸。」皆為維護司法權獨立，給予法官特別的保障。如果法官審判時，仍然恐懼政治力或外力可能帶來的壓力，司法獨立也就無從實踐。

除了憲法「審判獨立」的規定外，我國為了補救「判決缺失」，尚有「三審制度」、「再審制度」、「非常上訴」、「合議制度」，以及最近實施的「憲法訴訟程序」；當然更有《法官法》評議制度的監督、監察院糾彈監督，以及外在協會舉發監督等等。雖說各級法院院長行政監督最為直接，但若過度強制讓少數高層閱卷來決定判決書的正確性，則會讓上述眾多制度形同虛設。

事實上，司法院要精進法官個人的裁判品質，仍有其良善之策，例如「獨任法官」之外搭配「合議」法官參與審閱；或重大爭議裁判案件，庭長、院長得召開5位資深法官公開合議審閱，但只能提供指正意見，而且不得「涉及認事用法的審判核心領域」，這樣至少可以改進法官判決恣意不當的情形。當然，修正《法官法》強化法官評鑑委員會的功能，讓亂判的法官接受評鑑也是可行之道。

我們絕對支持司法改革，也贊同各級法院院長勇於任事，但應從上述制度及《法官法》評鑑改革著手，若僅一味實施「裁判品質提升方案」，造成法官、院長與司法院嚴重對立，並非法治社會之福。（作者為國立雲林科技大學科技法律研究所教授、中華人權協會副理事長）