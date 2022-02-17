因應年底地方大選，國民黨主席朱立倫日前宣布成立由其擔任召集人的「中央選舉提名委員會」，成員包括新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕和前高雄市長韓國瑜等8人，負責指導與最後核定黨提名的候選人。雖然朱曾當面邀請過這些成員，但盧、侯兩人卻在公布名單後，相繼以「不宜球員兼裁判」為由婉謝參與。盧、侯競逐連任的優勢和態勢都很顯著，但朱主席何以會讓他們有公開表示「不宜球員兼裁判」的機會？

各黨對地方民選首長提名均採現任優先為原則，或許正因盧、侯堪稱為國民黨內最大的兩位諸侯，而朱主席認定他們必將是黨提名的人選，才會邀請來參與和分享黨提名其他候選人的權力。如果真是如此，盧、侯又何須託言和拘泥「不宜球員兼裁判」的「小節」呢？

春節假期過後，國民黨即通過了《111年直轄市長暨縣市長選舉候選人提名特別辦法》，然而，今年的《特別辦法》的確比107年的《特別辦法》還要「特別」，核定黨提名候選人的「中央選舉提名委員會」由主席親任召集人，不若4年前的「中央提名協調小組」，是由黨主席指派副主席、秘書長、副秘書長、組發會主委與相關直轄市、縣市黨部主委組成。

4年前的地方選舉時，國民黨僅在1個直轄市和5個縣市擁有執政優勢，故黨提名也極少有適用「現任優先」的餘地。但今年14個地方民選首長中，即有11位可適用「現任優先」的提名原則，因此需實質決定的提名人選少了很多，或許導致了今年的《特別辦法》還有另外一個「特別」之處，即是以「協調為重、不辦初選」為原則。

然而，盧、侯二人因屬實力派「地方諸侯」，才會受到主席之邀請，共同分享提名其他地方首長候選人的權力。但得到提名權對他們來說，既無助於自己競選連任，也還因對其他直轄市和縣市並不了解，即使參加「中央選舉提名委員會」，也僅具有「背書」的象徵意義。何況，黨內提名過程勢必引發各方勢力傾軋，參與其中猶如蹚進了渾水。

此外，國民黨日前也宣布成立「中央選戰策略會報」，負責審核各直轄市委員會提名作業時程、各選區提名名額及建議輔選方式暨名單。同時，該會報除邀請黨內曾任地方首長及重要人士外，並由立委傅崐萁擔任執行長，負責實際操盤的重責大任，看似一新了選戰部隊的氣象。

相較於傳統國民黨，提名候選人及其時程安排，乃至於選戰中組織策略的運用，向來都是國民黨組織發展委員會的任務，而過去的「組織工作會」主任及現在的組發會主委也即是選戰操盤手。傅崐萁重返國民黨3個月即肩負選戰操盤大任，顯然這又是另外個「特別」。但值得反思的是，難道體制內的組發會目前只發展「隱蔽戰線」嗎？

朱立倫今年「特別」的選戰規畫，是否真能發揮戰力，大家都在看。（作者為民主文教基金會董事長）