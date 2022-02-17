國民黨的立法委員陳以信被中國大陸的《人民政協報》列為「暗獨」分子，還表示「必須進行堅決的鬥爭」。作為統派老人家我高舉雙手贊成，並還建議加碼響應大陸著名學者章念馳的主張，大陸應推出「統一法」，使消極性的《反分裂法》趨向更積極性、更行動性。

其實深入分析台獨者的性格，自稱「正港」（標準）的台灣人即400年前自漳泉一帶遷台的族群，這些人曾飽受異族荷蘭、日本等統治，後來國民黨遷台也一度未能適應，而如今被「台獨」熏染後，已完全順民化了。這也就是台獨鼻祖李登輝遺憾台灣人潛蟄在心靈底層的「順民性格」，而淒苦地喃喃「身為台灣人的悲哀」。

九六年導彈演習時，兩顆導彈，一顆落在基隆外海，一顆落在高雄外海，結果台灣的股票大跌，房地產幾乎崩盤，人心惶惶，不可終日。有錢的人湧向機場外逃，以逃到美國最多，大家應記憶猶新。

我提起這段往事，旨在針對台獨的順民性格，是該舉起拳頭的時候了。像台灣著名演藝人員方芳所說：「小孩不乖，就該狠狠地打一巴掌」。我也雙手贊成方芳的高論。

因此，和統無望，武統不捨，該是強烈逼統了，除了大陸的軍機應繼續飛台北上空之外，還要加碼推出「統一法」，如同當年要求台灣推出「國統綱領」一樣，還分短程、中程、長程。所謂長程目標，當然就是訂出統一時間表，我們也祈盼在2022到2024前必須走上談判桌。

再想想：毛澤東和蔣介石的歷史原因，造成兩岸分裂，而我們是無辜的下一代，為什麼不能融合、統一，為什麼不能融為一家親。何況，今天的大陸早已輝煌騰達，即將成為全球首強之國。連當年最反共的許歷農上將，在103歲之年還大聲疾呼，兩岸應該統一，接受「一國兩制」的，所謂「一國兩制」就是台灣的同胞生活不變，這有什麼不好？深層的分析，台灣同胞頭腦急轉彎，我們處在民進黨與共產黨之間做明確理性地選擇，我相信只要是正常的人都會選擇中國大陸。台灣的選舉，不就是「選賢與能」嗎？

話說回頭，為什麼國民黨總是要赴美，向屢屢欺負我們的美國卑躬屈膝，為什麼他們仍一再要我們吃萊豬、賣最爛的武器給我們，而且還要繼續十年、二十年，甚至百年嗎？為什麼菲律賓的總統杜特蒂都說：「我們跟中國大陸合作在南海開採石油，他們分六成，我們分四成，我們賺到了，而且還不要花錢向他們買武器，也不會有戰爭之後的傷害，我們一舉多得，有何不好呢」？國民黨的「陳以信們」啊，難道你願永久成為美國順民，甚至子子孫孫都如此嗎？然後也永久地與中國大陸對立嗎？

總之，我堅決反對國民黨符合民進黨的「舔美」，去美國面試，進行「暗獨」，我們在這裡語重心長地呼籲，所有的統派朋友們，尤其是國民黨的「陳以信們」，回頭是岸啊，不僅不要去美國了，反而立即轉向來中國大陸，我們一起回歸做真正有尊嚴的中國人，並深入談判「民主協商」，這是百年來難逢的盛世，否則，所有國民黨會像民進黨一樣被唾棄，被中華民族偉大復興的大浪潮滅頂。(作者為前立法委員)

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