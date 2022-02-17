隨著俄烏衝突的降溫，近日迎來全球股市的熱烈響應，估計數週內全球經濟的反應將是「股市漲、油價跌、黃金跌」；曾在5天前美國還預測俄羅斯恐在北京冬奧期間發動飛彈奇襲，美、日、英、韓等國相繼頒布撤僑令，我國外交部亦基於俄羅斯與烏克蘭邊界的緊張情勢升高的可能，籲國人避免前往，其中南韓政府更將烏克蘭的旅遊警報提升至「最高階段」的第4級，強制要求境內僑民儘速離開烏克蘭。

這一場「演習」隨著15日俄方國防部宣布，「部分部隊已完成演習將返回基地」，外界認為俄烏邊境緊張情勢有降溫趨勢。但英國首相強森（Boris Johnson）得知後卻說：這不是個值得高興的消息，「我們在俄羅斯、白俄羅斯與烏克蘭接壤的邊境地帶發現多了許多野外醫院（field hospital），可視為俄方依然為入侵做準備。依據我們得到的情報，實際上（俄國）有更多軍營被遷到烏國邊境，侵烏行動仍然隨時可能發生」。也因此，至今尚未看到各國外交領事館通知可「安全返回烏克蘭」的文告。

同文同種的俄、烏兩國恩怨其實已近千年，這其中與蒙古人(元朝)有很大的關係，從近代的1991年，蘇聯解體後獨立建國的烏克蘭，雖與俄羅斯維持經濟和文化上的連結，卻和西方國家展開日益密切的關係，國內也同時存在「親俄」與「反俄」兩派勢力；但恩怨的歷史因果是有跡可尋的：

十三世紀的蒙古鐵騎橫掃歐亞，佔領烏克蘭首都基輔，導致了「東斯拉夫民族」分裂成三個獨立國家(俄羅斯、烏克蘭、白俄羅斯)，而俄羅斯透過大筆的賄賂蒙古帝國而避免了亡國，並成為蒙古的附庸國，不久蒙古的三大汗國之一的「金帳汗國」建立，直到1480年，金帳汗國逐漸衰弱，俄羅斯把金帳汗國趕出了中亞與東歐，並順勢佔領了原本基輔的東北部，建立了莫斯科公國，而後成為了一個強大的東斯拉夫人國家。

而原本的烏克蘭人只好向新興的東歐強國——波蘭立陶宛聯邦求助(簡稱波立聯邦)，通過一系列的通婚，烏克蘭成為波立聯邦的領地，至使「西部的烏克蘭」在宗教上被強迫接受天主教信仰，而「東部」被莫斯科併吞的烏克蘭則堅信東正教，因此從17世紀開始，東烏克蘭人就不斷的起義，其中由哥薩克人建立的酋長國更是起義軍的中堅力量，當時哥薩克的西邊是強敵波立聯邦，而東邊是剛崛起的俄羅斯沙皇國，南部則是強大的顎圖曼土耳其，最後哥薩克酋長國結合了同是東正教的俄羅斯，於1654年簽訂「佩列亞斯拉夫爾條約」加入俄羅斯沙皇國。

十七世紀的俄羅斯沙皇國成了中亞強大的政治實體，因此出兵與波立聯邦進行了長達13年的宗教血戰，最終俄羅斯沙皇國獲勝，簽訂了「安德魯索沃條約」，烏克蘭從此被一分為二，俄羅斯獲得東烏克蘭，波立聯邦則控制西烏克蘭，南烏克蘭則還是由土耳其掌控，這場幾百年來的戰爭造成由多國共同製造出的恐懼總合，演變成當今北約、歐盟與俄羅斯的抗衡；就在剛剛，俄媒消息指出，烏克蘭向東部親俄地區發動攻擊，百年恩怨情仇，和解之日怕是遙遙無期。（作者為中國文化大學 國家發展與中國大陸研究所博士研究生）

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