繼去年元旦開放美國萊豬進口之後，民進黨政府於虎年開工的2月8日，逕行宣布開放日本福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等5縣核災區的食品進口台灣，結束長達11年的核食禁令，送給日本政府一個虎年大禮。民進黨政府無視2年前近780萬人反對核食進口的公投結果，聲稱開放日本核食是與世界接軌，並以去年12月反萊豬公投未通過之結果，推論國人期待台灣走向世界，參與高標準的國際經貿體系，故可接受核食入台。此等錯誤類比、強詞奪理的詭辯說法像極了三流訟棍。依此邏輯，核食是「福食」、核電是「福電」，核廢料是「福廢料」，政府何不打包一個「福袋」贈送民眾，給國人添「福氣」。

從萊豬到核食，民進黨政府盤算著用民生經濟來換取外交關係，將國際經貿採購當作是政治工具之用心，是再清楚不過了。只是這二項食品均有健康風險，即使符合「現在」的科學標準，亦不表示日後不會被推翻，而被判定為對人類健康或環境存有危害的可能性。就像是基改黃豆、塑化劑、回收油等食安議題，依當時的科學標準是沒問題，但現在卻出現有害健康的疑慮。是故，以嚴謹保守的態度為人民食安健康把關，乃是關心民生的政府之首要職責。

然而在民進黨政府的政治算盤中，民生健康並非是不可讓渡的基本價值底線，而是可交易、談判的籌碼，故拿人民健康交換國際經貿和外交關係並無不可。在他們的政治思考中，台灣主體性和國際能見度高於一切，為了討好美日、夢想加入八字還沒一撇的CPTPP，就算犧牲國人健康又何妨。其實政策價值的取捨與判斷，是一種本事與智慧。以蔡政府執政5年多，斷交8國的涉外能力來看，顯然是沒有本事與智慧。只有他們才做得出用民眾健康換取外交利益的政策價值權衡。老百姓無奈，只能跟著愚昧的政策陪葬。

雖說在現代國家、多元社會裡，政治分歧是常態，政府施政原本就很難做到人人滿意、皆大歡喜。但蔡英文政府最令人詬病之處，就是在重大政策上獨斷恣意，漠視「審議民主」的重要性。蓋健全的「民主」，談的不只是「選舉投票」的民主而已，更是追求深化且真實的「協商、審議式民主」。「少數服從多數原則」固然是解決政治歧見的方式，但是通過「說理」並讓所有參與審議的當事人和利害關係人「理解」，才是一個真正尊重民意、能消除歧見的民主制度。一個民主的政府應是建立在說理和辯論的基礎上；而不僅僅是建立在投票和權力的基礎上。

再說審議民主的精神，除強調政府與公民的政治溝通協商外，更應落實於立法機構中不同派系與政黨的政治協商，及中央與地方政府的政治協商。就以這幾年引發中央與地方政府重大爭執的中火發電、防疫措施和開放萊豬與核食等政策為例，中央政府是否曾誠懇地與地方政府討論協商，共商解決方案？即使協商未見得能消除不同意見，但至少能避免朝極端化發展，降低中央與地方群體兩極分化的可能性。

雖說在目前《憲法》和《地方制度法》的架構下，中央政府就外交、國際貿易和公共衛生政策等有立法和執行權，然而當此等政策衝擊地方民生經濟與公共安全時，中央政府應本於尊重地方自治之精神，並善用討論和協商方式，與地方政府進行理性對話，討論出共同可接受的解決方案。要知道，一個動不動就用函告地方政府自治條例和法規無效的中央政府機關，不過就是「以力服人」，而非「以理服人」，是不會受到地方政府和民眾的尊重。英國經濟學人智庫最近將台灣列入「完全民主」國家的行列，蔡政府該捫心自問，事實真是如此嗎？難道不覺得心虛？

（作者為國立清華大學通識教育中心副教授）