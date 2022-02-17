冬季奧運對台灣影響不大，原因是台灣只有四個人參加。亞熱帶的台灣氣候本不適合為冬季雪地而舉辦的各種運動。連訓練場地也沒有。但台灣卻為了一個選手穿上大陸的制服而在網上大吵，甚至變成國族主義的吶喊喧囂。不僅台灣，中美兩國也為了谷愛凌而吵翻了天。

這當然印證了奧運往往變國族主義的戰場。特別是美國人對華裔的刻板印象，總是自私自利、家族忠誠高於國家、容易被利益勸誘等等。對谷愛凌的批評，就有一項是：為什麼一個美國成長的孩子，會願意替破壞人權的中國效力？有人甚至以此要谷愛凌表態。而台灣競速滑冰好手黃郁婷，只是在臉書的個人視頻中，練習時穿上大陸選手練習時贈送的中國（大陸）隊服，就被高度政治化的解讀，甚至懷疑她的忠誠度。

不僅是美國人，中國大陸網民對代表美國滑冰奪得金牌的華裔選手陳巍，也一樣不客氣，說他「太白了」。當然，還有一些改變國籍、代表不同國家參賽的歐洲選手，但他們就沒有受到這麼多的關注。因為，這樣的現象在歐洲國家很普遍，早就習以為常。就像歐洲職業足球隊，幾乎網羅了來自世界各地的足球「好腳」，效力的是球隊而不是國家一樣。國族在真正的競賽裡，其實是次要的，若不能奪冠，拿著再大的國旗都沒有用。

善於做商業計算的美國人還估計，谷愛凌奪一金一銀，人氣大漲後，至少可以得到一億美元的廣告代言費。所以用一種酸酸的口氣說：「難怪她要改投中國隊。」

然而，為什麼沒有人質疑早年改投美國的各國選手，參加各種體育項目，以及各種代言的費用呢？反而，美國的宣傳總是強調，這是投奔自由。然後，在資本主義社會得到高報酬是應該的。以同樣的標準，谷愛凌投奔中國得到高報酬，又有什麼可訝異的？難道中國只能像美國所宣傳的：在高壓下訓練金牌選手，這樣才能被接受嗎？

事實上，在冷戰年代，轉投美國的選手非常多，美國也不惜從世界各國挖角，名為「重金禮聘」，挖到了還要開記者會炫耀公布。相較於此，谷愛凌算是低調的了。然而谷愛凌仍被西方媒體詢問了許多超出一個運動員該有的問題，包括了國籍、認同、價值等等，逼得她不得不逐一回答。

這不得不說是冬奧讓人遺憾的事。同樣是奧運，日本去年舉辦東京奧運就不曾出現這類問題。沒有人問奧運比賽中會不會吃到福島的輻射食物，更不曾有人逼問福島的核廢料如何處理，會不會影響全世界。照說生態問題關係全人類，跟人權問題一樣重要，為什麼就不曾見到西方媒體有這樣的質問？

所以說，即使歐美國家雖然派選手參加冬奧，但骨子裡仍想到處找麻煩。一下子食物、一下子新疆人權，一下子烏克蘭影響，要言之，讓冬奧失去光彩，才是西方媒體的宣傳目的。然而，這樣的言論最後只見證了：那見不得中國已經不是「東亞病夫」的現實。

冬奧尚未結束，體育最後仍要回歸賽場，世界排名仍在未定之天，然而，冬奧卻見證了，任何一個東亞國家要站起來，終究要靠自己的實力。谷愛凌金牌那一躍的剎那，讓人聽到玻璃心碎了一地。

（作者為自由作家）

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