農曆春節剛過，全台民眾正準備回歸正常日子時，行政院8日上午表示，宣布解禁福島五縣市食品，預計18日正式公告，同時將管制措施從「特定地區」改為禁止「特定風險品項」，一連串的作法不但讓人質疑其背後因素為何？政府更將解禁福島食品有利於台灣未來加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）畫上等號。

首先，民國107年台灣針對「你是否同意政府維持禁止開放日本福島311核災相關地區，包括福島與周遭4縣市（茨城、櫪木、群馬、千葉）等地區農產品及食品進口？」為題進行公投，當時全台有將近779萬民眾反對進口福島周邊食品進入台灣，雖然距離此次的公投結果已有數年時間，但當時全台有超過1/3的民眾投票反對，任何政府面對福島食品是否需要進口仍必須以全台民眾的意願作為開放標準，不因區域情勢犧牲國人對於健康食品的選擇。

其次，台灣能否加入CPTPP？或是未來能否在區域經濟整合中與周邊國家進行更為深層的經貿互動？與台灣開放日本福島食品的關聯性微乎其微，所謂的台日雙方友好更應建立在兩國共同的相互尊重與包容，縱然兩國在戰略利益上有部分目標一致，但政府更應將國人健康視為重中之重，畢竟犧牲國人健康的政府是不會得到全民所認可的。

第三，台灣近年積極努力想要參與國際與區域組織，雖然在「態度」上不能完全否認其正確性，但「方法」必須有所改變。我國能否參與區域經貿整合組織，其關鍵的重點乃在於兩岸關係是否和緩，縱使美日兩國對於台灣普遍出現友台聲音，但友台聲音不完全表示台灣能棄兩岸關係於不顧，進而堂而皇之地走向國際社會；兩岸關係的位階仍舊高於中華民國的外交走向，包括台灣能否加入區域經貿組織，因此政府若是真希望台灣進入區域經貿組織，改善兩岸的對峙情緒才是首要之道。

第四，執政黨快速地宣布解禁日本福島食品，其背後的目的仍舊充滿對抗中國大陸之思維，在面對兩岸關係尚未春暖花開之際，無論是政府希望台灣未來加入區域經貿組織，或是希望透過進入美日安全體系獲得安全上的保障，在中國大陸眼中皆被視為蓄意的對抗，對台灣來說仍是弊大於利，我國的國家安全將長期陷入兵凶戰危。

最後，是否開放福島食品，其參考標準仍需以嚴謹的科學、大量的民意支持度才算數。但如今在意識形態凌駕於一切的台灣，許多政策的宣導與推動仍舊充滿政治正確的思維下，台灣恐怕難以走出既有的政治框架來思考嚴肅的食安議題，加上政府與中國大陸硬對抗的思維不變，單純的食安議題終究被意識形態所困住，進而去限制人民的思維方向，受傷最深的乃是台灣民眾。

（作者為專職作家）

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