相遇。

我與小柴的相遇是在大學的社團中。

我本人，社恐，從台灣遠渡重洋來到北京上學。於我而言，一切都很陌生，除了遇到她的時候。

社團的見面會中，大家要相互認識，我掃射了一圈，一下被她吸引住了。她是我很喜歡的長相，很好看，很可愛。那個場景下，我感覺自己格格不入。直到有兩個坐在附近的同學和我打了招呼，我們成為組員，才匆匆完成了見面會的任務。

見面會後，要拍一張大合照。她在這個時候朝我靠近。那時，北京剛踏入秋天，我穿著一件薄外套，份外緊張。她來向我搭話：

「嘿！你知道我們是同班同學嗎哈哈～」

「不知道。」

「那加個微信吧？」

「好啊。」

全程我都很緊張，不停把眼鏡往上推，氣氛有點尷尬。掃完二維碼後，大家又各自拍了合照，那是我們的第一張照片，也是故事的開端。

升溫。

我們的愛情故事不如別人一般順利。我把小柴當成女神，她跟我講話我會很開心，但我並不是主動的人。

直到我的眼鏡弄丟了，就在那天見面會結束後。有時我回想，是不是因為遇見她，足以讓我緊張到把眼鏡弄丟。

我在朋友圈發了尋物求助，她幫我轉發了，我笑了很久——因為我沒有眼鏡的照片，只好發了一張自拍，而她的朋友圈因此也變相有了我的一席之地。

就這樣過了一個多月。我因有事無法去社團的值班，問了見面會認識的兩個朋友，也恰好不行。我迫不得已詢問她，她一口答應，我既驚訝又感謝，說著日後要請她吃飯。

但我實在是太忙了，中途還因為別的社團工作進了趟醫院，這頓飯就一直擱置。直到冬天慢慢降臨，小柴來找我：

「你知道咱學校有個特別出名的糖葫蘆嗎？」

「啊，我現在才知道哈哈～」

「那你還記不記得我們的一飯之約？」

我這才恍然大悟，當即約她晚上一同用餐。

當然，我還是非常緊張，因為我要跟女神吃飯了！我們兩個在不知道吃什麼的情況下，竟然選擇了麥當勞，真的很笨的一個決定。

在去找她的路上，我買了一根草莓糖葫蘆。用餐時聊天的內容我已經不記得了，只記得她笑起來很好看。

低谷。

從麥當勞之後，我們就有保持聊天，我也越來越喜歡小柴，但我並不覺得，我有什麼值得她喜歡的地方，所以一直都恪守朋友的本分。

直到那天，她喝醉了，打電話問我到底喜不喜歡她，我當時正在聚會，被嚇得六神無主，最後躲到了某個房間，跟她說我也很喜歡她。

隔天後，她酒醒了，好像從來不記得這件事情，而我們也因為一些誤會，刪去了微信的好友。我很難過，跟朋友常常在樓梯間喝酒，我的酒量很好，但江小白真的不好喝。

我們同班，我從來不敢正眼看她，總覺得看多了傷心。有時也是命運弄人，我們總能在各種地方遇到，路上、圖書館門口、教室門口、食堂，所有地方好像都會遇到她。最後我們又恢復了聯絡，重新開始聊天。

我與她個性截然不同，但聊天總有說有笑，但我從來也沒真正跨出那一步——我總感覺自己沒什麼好的。但可能真的是命中注定，好死不死我那天跟朋友一起，好死不死喝醉了酒，好死不死完全斷片後跟她告白了......朋友說我發酒瘋喊了一晚上我好喜歡你，誰知道，真的發出去了。

但我們還是沒有在一起，兩個女生要在一起很困難。我有過這樣的經驗，也明白這件事的難度，更不具備這樣的勇氣，去開始一段結果大多會無疾而終的戀情。

打動。

小柴真的是一個很好很好的女生，在我猶豫不決、躊躇不定時，做出的事情就是不停推開她。她在被我傷害過後，還是願意在一個晚上，陪我用「真心話大冒險」的辦法，讓我把所有的顧慮講了出來。而她說服了我。

「我不想因為世俗的困難、家裡的壓力，就放棄現在自己喜歡的人，我不想讓自己後悔一輩子，也很清楚地明白，我只能活這一輩子，我要拚命去做自己想做的事，愛自己想愛的人，擁有自己想要的生活。」

她的話很打動我，很難想像我是她第一任女朋友，更難想像其實我已經交過多任女朋友的情況下，仍然不如她堅定。

我們的感情再平凡不過，兩個人吵吵鬧鬧地度過。我們第一次旅行在天津，兩個人都很緊張，擔心會不會跟對方生活習慣不一樣。結果預計兩天一夜的旅行，因為兩個人實在太合拍，直接延長變成了三天兩夜。

我與她都不喜歡特別有計劃的旅行方案，我們更喜歡手牽手逛逛街，兩個人膩在一起就好，即便只是看綜藝吃外賣，我們都會過的很開心很舒適。

困難。

我們是橫跨兩岸的情侶，目前台灣地區的同性婚姻雖已合法化，但在大陸仍有很大的困難。

當然，我們兩個很認真地在考慮結婚，除了兩個人飛往目前可以認可同性伴侶的國家或地區結婚，我們也正在積極等待台灣同性婚姻合法化對於非台灣地區戶籍人口問題的處理。只要用心發掘，相信我們一定能有一百種結婚方案。

只是，她的家人沒考慮過自己女兒跟女生在一起的情況，而我的家裡更是非常反對，甚至曾經抓到我跟女生在一起。儘管我努力說明自己雙性戀的事實，但家裡的否定態度仍然堅決。

我們對於家庭的看法也有分歧——我更希望能夠得到家人的認可，她更偏向於認為這是兩個人的事情，我們終生不說也沒有關係。我很尊重她的想法，她認為，如果要獲得家長的認可，是一場曠日費時的革命，而我們經濟都沒有完全獨立的情況下，暫時不用思考這一部分。

幸運的是，我們身邊的朋友都非常支持這段感情。不得不感謝時代的進步，比起會不會反對少數族群的戀愛，他們更多考慮的是我們幸福不幸福，我們都非常感謝身邊有這麼多支持的好朋友，也給我們更多走下去的動力。

而兩岸的距離確實比較遙遠，對於未來的定居，我們也仔細思考過。她是北方人，我是南方人，只要找到一個兩個人工作、生活都舒服的地方定居就好。至於我回台灣，只要沒有疫情，一張飛機票其實很方便。

面對所有差異，唯有溝通和包容才能夠化解一切。愛情不是單向的，只有雙方都互相做到，才能有一段健康、互相成長的關係。

成長。

恰巧，近期最後一次旅行也在天津。是在兩個人都讀書很疲憊的時候，我突然又想去天津了，而且想開車去。儘管這是我拿到駕照後第二次開車，但她沒有半點不相信我的意思，接受了我突如其來的想法。

其實去天津也沒有什麼大事，就是突然很想暫時性地逃離學習，但她非常包容我、無條件信任我。兩個人的相處間，沒有比這更心意相通的事情。

我們之間當然也發生過非常多不愉快的事情，但偶爾她低頭，偶爾我低頭。她比較不愛表達自己的情緒，而我可能又太會表達自己的情緒，所以她時常不知如何開口。

但我們兩個之所以能夠一直在一起，無非就是雙方都在努力學習怎麼跟對方相處，怎麼包容對方的缺點、改善自己的缺點，這種完全不會被束縛的安定感，讓我心甘情願做任何事。

很開心，我能夠與她互相成長，成長至今仍然覺得是這輩子最適合的人。這份感情恰好足夠濃烈，足夠對抗生活中的雞毛蒜皮；足夠面對世俗的指指點點；足夠面對未來的不確定性和繁瑣的柴米油鹽醬醋茶。所以我非常理所當然地認為，我會與她共度餘生。

也許，我們不是最成熟的年紀遇上彼此，但彼此互相扶持成長，未來似乎就沒有什麼難關。

我們現在已經在一起快三年了。小柴，謝謝你一直以來的照顧，也希望這個世界上所有愛人都不在懼怕愛這件事情。

人言可畏，但愛意洶湧。

最後的最後，請允許我放上自己的私心，祝我最愛的女孩情人節快樂，等我隔離回去見面。（椰椰）

（本文來源：柚子鋪聊台灣公眾號）

【徵文啟事】

中時新聞網「兩岸徵文」欄目，徵文主題：台灣人看大陸、大陸人看台灣、兩岸看世界、兩岸一家人、兩岸新時代，歡迎全球華人投稿。

期盼作者透過親身經歷的故事，刻畫兩岸社會肌理，描繪世界見聞，打破刻板印象，促進兩岸民眾相互瞭解、建立全球視野，向讀者展現時代的脈動與發展趨勢。

投稿信箱：[email protected]

臉書粉專https://www.facebook.com/520ROC，歡迎線上互動。