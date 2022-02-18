據《紐約時報》報導：甫於上個月才卸任，且於去年11月來台訪問的宏都拉斯前總統葉南德茲（Juan Orlando Hernández），因被控協助毒品販運，美國向宏國要求引渡葉南德茲，他得知消息後主動向警方自首，宏國當局出動數百名警力全副武裝進行逮捕，甚至還當眾扣上手銬、腳鐐，重裝戒備帶走。

葉南德茲早於蔡總統出任上一任總統不久，即於2016年10月首次接受我國邀請來訪。當時蔡總統還偕同陳建仁副總統伉儷，在國家表演藝術中心兩廳院藝文廣場舉行隆重的軍禮，歡迎葉南德茲伉儷訪華，兩國領袖都盼望持續深化兩國邦誼與合作關係。

才剛剛在三個月前風光訪台，蔡總統熱情接待的葉南德茲，極可能在引渡美國審判之後而鋃鐺入獄，此情讓人看了真是不勝噓唏。不過看在蔡總統及外交部長吳釗燮的眼裡，恐怕不會感到訝異，也應該心裡早就有數。因為葉氏在美國政府眼裡早就是惡名昭彰，葉南德茲的弟弟還因涉及2019年美國販毒案，已經在2021年遭判終身監禁；而葉南德茲一直被列為同謀，因此才會被美國要求引渡。

根據宏都拉斯法院的聲明，葉南德茲被控從2004年起，協助向美國販運多達數萬公斤的古柯鹼毒品；而他在任的2014至2022年間，更被控向南美洲進口數千公斤古柯鹼。他被捕的消息傳出之後，宏國老百姓在首都德古西加巴(Tegucigalpa)燃放煙火，及在他的住所周圍聚集慶祝，可見宏國人民對他的惡劣印象。

至此，我們不禁要懷疑蔡總統及外交部的智慧，也要質疑安排葉南德茲在去年11月訪台的決策與考量究竟為何。也許該次的訪問是疫情爆發以來，第一個來自拉丁美洲友邦的總統訪團，「風雨故人來」足可讓蔡政府把握大內宣的機會。

其次熱情邀訪葉南德茲的「畢業旅行」，可能也是因為剛於今年1月27日宣誓就職的新總統卡斯楚（Xiomara Castro），她在競選總統期間曾經宣稱，若她當選就要把宏國在台灣的大使館從台北搬到北京。但因美方強力介入並派團前往宏國斡旋，才讓宏國與中共建交的事暫時擱置。

葉南德茲去年11月訪台時，相信他對於下台之後的下場，心裡也多少有數。也許他認為新任宏國總統會不同意他被引渡至美國，畢竟這是宏國政府及百姓臉上無光的糗事。此外，在歡迎葉南德茲的典禮中，他說到訪台灣是要展現「我們是真正的朋友，只有在患難時刻才能夠見到真情」；吾人不禁要懷疑，他是否有向民進黨政府請求政治庇護？

三個月前還是蔡總統在總統府會見的國家元首貴賓，如今極可能會在美國成為階下囚。美國檢察官早在去年即指控葉南德茲兄弟是宏都拉斯「國營毒品貿易公司」的核心人物。他們將哥倫比亞的古柯鹼運進美國，也和墨西哥的販毒集團合作。如此惡名昭彰且世人皆知的「毒販總統」，也是我們老大哥美國點名的「不良分子」，蔡政府也明明事先就知道情況，卻還要如此熱情地邀請他來訪，真是貽笑大方，也成為國際笑談。（作者為大學英文教師）

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