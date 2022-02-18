中央疫情指揮中心透露3月將開始鬆綁防疫管制，理由是不能讓台灣經濟復甦和其他國家差太多。但政壇盛傳衛福部長陳時中是蔡英文總統台北市長提名的口袋人選，讓人不得不擔心，放寬管制是不是為陳時中參選鋪路，讓他風光離職專心選舉。陳時中在防疫決策上犯錯太多，去職亦無妨，但防疫不容出錯，即使疫情威脅度降低，該有的警覺不可鬆懈。

抗疫是全民之功

持平而論，春節返鄉潮這一波Omicron感染，和去年5月每天幾百人的大爆發相比，只能算是一場小爆發，尤其是與國際間狂飆的確診數相比，台灣的疫情控制確實傲視全球。這必須感謝防疫人員辛苦地進行疫調、匡列與隔離，以及民眾持續配合政府遵守防疫規定。高達2萬多人關在集檢所和防疫旅館裡過年，雖說相當折磨，但顯然已盡量擋住了病毒的傳播。

日前指揮中心宣布將放寬管制，最快在3月實施，入境從14天檢疫+7天自主健康管理縮短為10+7，並開放商務客來台。其實很多國家都已放寬邊境管制，泰國開放觀光客進入旅遊，美國是打過其認證之疫苗即免隔離，日本則對商務客和留學生隔離3天，PCR採陰即解隔。相對來說，台灣的邊境一直管得非常嚴，想出國觀光的國人得等到下半年再看看有沒有機會，但至少現在先對商務客放鬆，讓經貿能活絡起來，以當前並不嚴重的疫情來說，算是合理的安排。

陳時中藉防疫成為人氣王後，參選之聲傳之已久。依據《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，疫情指揮中心的設置到今年6月底屆滿，陳時中如果要參選，這是一個很自然的轉換點。民進黨想必會以防疫英雄的形象為他強力造勢，但前副總統呂秀蓮叫他不要到桃園選，因為每次破口都在桃園，這話說得非常對。從壓制篩檢、3+11決策到疫苗政策荒腔走板，台灣賠上了8百多條人命，民眾都清楚記在心裡。就像他自己說的，選舉是「有恩報恩，有仇報仇」，投票時就看選民要怎麼算帳了。無論陳時中的生涯走向如何，都不該讓防疫成為他的籌碼或墊腳石，防疫是全民共同努力的成果，也攸關全體國民的生命與健康，必須以全民利益為決策依據。

鬆綁曙光已出現

國際間Omicron疫情肆虐了幾個月，但因變種病毒較少重症與死亡，加上各國疫苗施打普遍，無論是因為染疫還是接種，大多數人都已有抗體，世衛組織預估接下來疫情將會有一段「平靜期」。很多國家先後解除管制，例如英國97%的人民已有抗體，上個月便取消了包括口罩在內的所有防疫措施。每個國家在決策時都必須在管制強度、民眾的配合度與耐受性、民生經濟的衝擊之間，取得一個最適當的平衡。疫情險峻死傷慘重時，當然必須嚴格防疫以救命；但疫情趨緩或病毒毒性減弱時，就必須讓民眾的生計能喘口氣。台灣的春節疫情並沒有嚴重爆發，疫苗施打也正全速進行，當接種率達到一定程度，且國際疫情已進入平靜期後，確實可進一步鬆綁管制。

台灣不能永遠鎖國下去，否則經濟無以為繼。在適當的時間點，一定會進行開放，我們要為未來的開放做好萬全準備，把所有可能的破口都檢查補好，配合疫情變化逐步實施解封，預先規畫好最完善的方案。至今台灣最高是1天700多人確診，若因為解封管理不當，確診數突然指數型暴增，民眾恐怕心理上會承受不了，而且還必然占用大量醫療資源。雖然Omicron重症與死亡率低，但數量一多死亡還是會出現，尤其是老弱及不能打疫苗的兒童更是危險。香港目前既無法與病毒共存，又無法清零，甚至本周內就有2位幼童染疫死亡，足以作為台灣的警惕。

整體來說，無論國內、外，疫情大致是朝好的方向發展，民眾也希望及早開放，讓生活逐步回歸正常。但這個過程要步步為營，要絕對安全。千萬不可因陳時中要參選，為開放而開放，更不可為鋪墊疫情可控而美化相關數據。